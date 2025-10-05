Slušaj vest

BRIKS je ogromna razvojna šansa za koju ne moramo čak ni da odustanemo od nastavka našeg vrlo neizglednog evropskog puta, ako hoćemo da ostanemo Srbi i da sami odlučujemo o sebi onda nema drugog puta nego da se približavamo onima koji nemaju ni jedan strateški interes suprotstavljen nama, izjavio je Aleksandar Vulin.

"Ne koristimo ni jednu šansu, pa se čak ni ne trudimo da se upoznamo sa šansama koje nam se nude. Optuživali su predsednika Miloševića da nije razumeo pad Berlinskog zida, a šta smo to mi razumeli kada se držimo iste politke prema EU bez obzira što se svet promenio. Šta smo to mi razumeli kada nas ništa ne može pomeriti sa puta u EU čije članice prave zvanične vojne saveze protiv ne samo Srbije već protiv Srba, a tu mislim na vojni savez Slovenije i Hrvatske povodom situacije u BiH, gde Republiku Srpsku smatraju krivcem za svako zlo, a naslonjenom na savez Hrvatske sa Albanijom i onim što zovu Kosovo. Posle mene u Vladi niko nije zadužen za odnose sa BRIKS-om, a nešto mi govori da ne bi bilo ni lako pronaći dobrovoljca za ovo mesto", rekao je Vulin u intervjuu Večernjim novostima.

Smatra da nije problem ni saradnja pa ni put ka EU već nepovratni ustupci koje moramo da pružimo bez bilo kakve garancije da ćemo bilo kada postati član EU. "Mi donosimo zakone, otvaramo tržište, pravdamo se kada glasamo po svojoj savesti, uvedemo sankcije Belorusiji zemlji koja nam nikada nije nanela ni najmanju nepravdu, trpimo pritiske što ne uvodimo sankcije Rusiji ili što smo u najboljim odnosima sa Kinom i sve to samo da bi došli u poziciju da nam Hrvatska stavi veto na ulazak u EU. Ili to ili da dočekamo da će pre nas u EU ući Crna Gora, Albanija, Ukrajina i Moldavija i eto nam još prilike za veto i uslovaljavanja kao da nije dosta već postojećih stavova Holandije ili Nemačke."