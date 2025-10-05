Slušaj vest

Nakon što su blokaderi na društvenim mrežama započeli brutalnu hajku na glumca Nenada Jezdića, samo zato što nije podigao studentski indeks na kraju predstave "Putujuće pozorište Šopalović" kao ostale kolege iz ansambla, u njegovu odbranu stao je poznati glumac Milan Marić.

On je jasno i glasno poručio:

"Što se tiče videa koji šerujete - taj čovek, makar da ja znam, nikakvo zlo u svemu ovome nije napravio, niti je radio iza leđa nekome od nas, a apsolutno ima pravo na svoj stav, svoje mišljenje i to mu pravo niko i nikada ne može osporiti. I da, pošteniji je od pritajenih guja", napisao je Marić na Iksu.

Čekali smo ko će od Jezdićevih kolega da stane u njegovu odbranu, i to je zasad jedini učinio Milan Marić, glumac koji je inače podržao proteste studenata blokadera. Čovek koji i sam ima drugačije mišljenje od Jezdića pokazao je da se svačije pravo na stav mora poštovati, bez obzira na neslaganja. Jer, to što je Jezdić uradio je izraz lične slobode i dostojanstva, vrednosti koje bi, paradoksalno, upravo oni što se pozivaju na demokratiju, trebalo prvi da razumeju.

Podsetimo, Nenad Jezdić jedini iz "Šopalovića" nije učestvovao u simboličnom podizanju indeksa na kraju predstave, čime su glumci - među kojima je i Dragan Bjelogrlić, jedan od potpisnika opozicionog Proglasa - izrazili "solidarnost sa studentima blokaderima".