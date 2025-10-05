Slušaj vest

"Naše uverenje da spoljnu politiku formulišemo na osnovu naših nacionalnih i državnih interesa, kako u pogledu politike, ekonomije, tako i bezbednosti, čvrsto je utemeljeno ne samo na našim ličnim uverenjima nego i na većinskoj podršci građana", izjavio je Marko Đurić za list "Politika".

Naveo je da Srbija može mnogo toga da ponudi Evropskoj uniji, ali da odnos pojedinih zemalja prema Кosovu i Metohiji nije najbolja reklama za evropski projekat.

"Nekadašnja ekonomska, naučna i druga moć Evrope biće dovedena u pitanje ukoliko ne bude većeg jedinstva. Zbog toga mislim da treba da nam budu ukazano dužno poštovanje, ponuđena ravnopravna stolica za evropskim stolom i da se ne zaboravi da mi toj Evropi kroz generacije doprinosimo", rekao je on.

Ocenio je da su lokalni izbori koji će biti održani 12. oktobra na Кosovu i Metohiji od "životnog značaja" za opstanak srpskog naroda i prilika da Srbi na severu Кosmeta povrate kontrolu nad opštinama sa srpskom većinom.

"Izlazak na ove izbore je nacionalna i patriotska dužnost svakog našeg građanina, ali i porodična obaveza nekoga ko želi da vidi zaštitu najbazičnijih interesa sopstvene porodice. Čvrsto verujem da (Aljbin) Кurti ne želi da Srbi izađu na izbore 12. oktobra i da Srbi ostanu kod kuće", kazao je Đurić.