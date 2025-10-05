Slušaj vest

Nekadašnji medijski koordinator DSS i novinar Uroš Piper prokomentarisao je trenutnu situaciju među blokaderima pitajući se ko će pobediti.

- Ko li će pobediti u borbi za buduću opoziciju - blokaderi Zdenka Tomanovića, Vladimira Štimca i rektora Đokića ili sadašnja parlamentarna opozicija Slobe Georgieva, Marinike Tepić i Antonele Rihe? Napeto ko mider - napisao je Piper.

