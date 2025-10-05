Slušaj vest

Pomenuti politički komentator veoma je uticajan na mreži X a predsednika Srbije Aleksandra Vučića citirao je na nekoliko tema, jedna je globalno naoružavanje, a druga američke sankcije NIS-u.

Upravo to dovoljno govori koliko ozbiljni svetski analitičari poklanjaju pažnje ocenama predsednika Srbije, koliko je cenjen i poštovan, te koliko se u celom svetu prati ono što on kaže.

Utisak na ozbiljne korisnike mreže X ostavio je i komentar u kojem se navodi da su "Vučićeve reči otrežnjujući podsetnik na eskalaciju globalnih tenzija, te da je alarmantno to što se države naoružavaju za konflikt umesto da se posvete dijalogu..." 

- Želja Srbije da izbegne rat oslikava se u zdravorazumskom pristupu koji na prvo mesto stavlja mir i stabilnost, zaključuje autor komentara.   

WhatsApp Image 2025-10-05 at 13.02.33_a2f363c4 copy.jpg
Foto: screenshot X

Mario Nawfal domaćin je poznate emisije na mreži X (Tviter) a neki od gostiju bili su mu Hanter Bajden, Ilon Mask, predsednici Lukašenko, Kagame, Bolsonaro, Novak..., premijeri Imran Kan, Orban, Fico, zatim ruski šef diplomatije Lavrov, pa Mark Kjuban, Taker Karlson... Njegovu emisiju svake nedelje prate milioni ljudi..

