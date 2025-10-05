Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp imenovao je krajem marta, Marka Brnovića za funkciju ambasadora u Srbiji, a mesec dana kasnije na sajtu Kongresa objavljeno je da je Komitet za spoljne poslove Senata zvanično primio nominaciju na potvrđivanje.

Na istoj stranici sada je objavljeno da je od predsednika SAD primljena poruka o povlačenju kandidature.

O ovoj temi govorili su gosti emisije "Puls Srbije": Zorana Mihajlović - nekadašnja ministarka rudarstva i energetike, Milan Antonijević - pravnik i Predrag Azdejković urednik magazina "Optimist".

Poboljšanje odnosa Amerike i Srbije

- SAD imaju jednu potpuno drugačiju politiku prema Srbiji i srpskoj vlasti. Govorim o trenutnoj Trampovoj administraciji. To ne znači da će nam se nešto loše desiti ako je povučena kandidatura, doći će drugi ambasador. Suština je u toj globalnoj politici koju će Tramp da vodi zajedno sa našim predsednikom - kaže Mihajlović i dodaje:

- To je sada mnogo povoljnije nego što je bilo ranije, počev od odnosa prema Kosovu, pa sve do sastanaka koje je predsednik Vučić imao sa Rubijom. Postoje okvirne najave da bi ambasada u Srbiji mogla da bude i ambasada za Crnu Goru i Bosnu. Važno je što pre dobiti američkog ambasadora ovde. Kurti deluje van bilo kakvih normi i pravila na Kosovu. Biće veoma značajno da ti ljudi dobiju ona najosnovnija prava, a za to nam je jako važna podrška Amerike.

Milan Antonijević Foto: Kurir Televizija

Povlačenje kandidature

Brnović je Amerikanac srpskog porekla i dugogodišnji tužilac Arizone. Otac mu je Srbin iz Crne Gore, a majka Srpkinja iz Dalmacije. Pravoslavni je hrišćanin a veoma je aktivan u srpskoj dijaspori. Na osnovu njegovih osobina, Antonović ističe da se povlačenje kandidature može okarakterisati kao isplanirano:

- Naša zajednica u Americi je itekako jaka i već dobija određene pozicije i može sa punim poverenjem da predstavlja Sjedinjene Američke Države u Srbiji. Odabir ambasadora koji će doći u Srbiju je strateški promišljen – to će biti neko ko dobro poznaje ovaj region, ko će praviti balans i ko će pomagati u ekonomskoj saradnji - kaže Antonović i dodaje:

- Strateški dijalog sa Kosovom je prekinut i verujem da će se ponovo uspostaviti. Pokazano je da ti odnosi idu uzlaznom linijom. Moramo da se zalažemo za mir i dijalog. Mnoga pitanja koja su nas devedesetih preopteretila treba da ostavimo sa strane i da idemo dalje. Mislim da će stav ambasadora biti da srpska zajednica na Kosovu bude osnažena, sa ili bez Kurtija. Naša zajednica je uspela, i pored svih pritisaka na Kosovu, da formira liste. U interesu je srpske zajednice da ima dobar odnos sa SAD preko Beograda.

Predrag Azdejković Foto: Kurir Televizija

Politička američke administracije je prijateljski nastrojena prema Srbiji

- Čovek Srbin, pravoslavac, da bude ambasador u Srbiji i da pokrije i Crnu Goru i Bosnu – naravno da im smeta. Bilo je previše pritisaka da se Srbin postavi, tako da će sada stići osoba koja je neutralnija. Svakako mislim da će politika američke ambasade biti prijateljski nastrojena prema Srbiji. Verujem da će tako biti i da će imati mnogo veći pritisak na Kosovo, da se bavi srpskom zajednicom i pravima srpske zajednice na Kosovu. Ako to ne dobijemo od ove administracije – od koje ćemo?

"DUBOKOJ DRŽAVI SMETA SRBIN, PRAVOSLAVAC, NA MESTU AMBASADORA!" Stručnjaci o povlačenju kandidature Marka Brnovića: Tramp je želeo da pomogne našem narodu Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs