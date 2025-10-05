Država je postupila po najvišim evropskim standardima

Glumac Nenad Jezdić progonjen od strane blokadera

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustitePlaneta"AUTOMOBIL JE BIO SPREMAN, PUŠKA JE NAMAZANA KISELINOM!" Stručnjaci objasnili način likvidacije Čarlija Kirka: Nije imao šansu da preživiČarli KirkPlanetaOBEZBEĐENJE ČARLIJA KIRKA NAPRAVILO OGROMNU GREŠKU! Stručnjak za bezbednost analizira ubistvo Trampovog saradnika: Nestručno su postupili!xxx AP Tess Crowley.jpgPlanetaOVO JE PUŠKA KOJOM JE UBIJEN ČARLI KIRK: Smrtonosni metak bio kalibra velike snage, koristi se i u snajperima (FOTO)xxx AP Lynne Sladky.jpgPlaneta"KIRK JE OPTUŽIVAN VIŠE PUTA, MOTIVI ZLOČINA OSTAJU NEJASNI!" Stručnjaci o ubistvu Čarlija: Trampove reči daju drugačiji tonCarli Kirk.jpgPlanetaPRONAĐENO ORUŽJE KOJIM JE UBIJEN ČARLI KIRK! "Ubica skočio sa zgrade, ostavio 3 TRAGA" FBI drži KLJUČNU konferenciju o atentatu!Screenshot 2025-09-10 211012.pngPlaneta"NASILJE IZAZIVA NASILJE" Istaknuti analitičari ekskluzivno za Kurir o likvidaciji Kirka "Motivi bi mogli biti povezani s uticajem na desničarsku politiku"xxx AP Jeffrey Phelps.jpg



"KIRK JE BIO VIŠE PUTA OPTUŽIVAN, MOTIVI ZLOČINA OSTAJU NEJASNI!" Stručnjaci o ubistvu Čarlija: Trampove reči daju drugačiji ton Izvor: Kurir televizijaDžonatan MurMilan MilovićFilip KalmarevićČarli Kirkubijen Čarli KirkDonald TrampBudi deo Kurir zajednice.ViberFacebookXInstagramYoutubeTikTokGoogleNews[object Object]1 · ReagujKomentarišimira markovićPROVEO NOĆ S NJOM, TEK UJUTRU SHVATIO DA JE SLOBINA I MIRINA ĆERKA: "Dala mi je pare u koverti, 10.000 MARAKA!"barbara,-zarobljenica.jpgĆERKU BIZNISMENA OTELI I ZAKOPALI ŽIVU U ŠUMI: U kovčegu brojala trenutke do smrti, a onda se desila fatalna greška

TRENIRAO ZVEZDU I PARTIZAN, UGUŠEN MARAMOM U HOTELU! Pokušali sve da zataškaju, otkrivena jeziva istina o smrti

PRATITE NAS NANajnovijeNajčitanijeReakcijeDruštvoUživo iz Majamija: Imigracioni agenti nastavljaju hapšenje Srba! Vozači kamiona pod ozbiljnim pritiskom širom Amerikeprofimedia0188767257.jpgIz minuta u minutTenisĐOKOVIĆ - HANFMAN: Šta se ovo dešava sa Novakom?! Ogroman problem! Nemac osvojio prvi set...Novak ĐokovićHronikaU STANU KRILI MDMA, KETAMIN, AMFETAMIN: Saslušani strani državljanii osumnjičeni za prodaju droge u Beogradu! ZA DVOJICOM SE JOŠ TRAGA!amfetamin-tablete-zaplena-droga.jpgPolitikaBUKTI RAT MEĐU BLOKADERIMA! ŠTIMAC PORUČIO OPOZICIJI: "Stranački šefovi namerno neke ljude guraju u stranu, ali smena generacija je pred vratima!"Untitled-2.pngAutoKad uraditi mali, a kad veliki servis automobila: VozačI se pridržavaju tablica, jer su popravke skupe, a evo šta kaže automehaničarautomehaničar popravlja voziloSve najnovije vestiVic danaZaustavi policajac vozača:- "Da li ste nešto popili?"Vozač će:- "Popio sam jedan kapućino."Policajac sumnjičavo vrti glavom i pita:- "A da nisu ipak bila dva-tri kapućina?"



Putin završio govor, a onda je krenuo UŽAS! Planeta nema od šoka zbog onoga što je usledilo, kako su se USUDILI?!samo pola sata kasnije...Putin završio govor, a onda je krenuo UŽAS! Planeta nema od šoka zbog onoga što je usledilo, kako su se USUDILI?!Trofej u rukama Jovana Lukića! Srbin digao pehar u MLS ligi (Video)suporters šildTrofej u rukama Jovana Lukića! Srbin digao pehar u MLS ligi (Video)Srpsko mesto odsečeno od sveta! Cela opština bez struje, ne rade ni mobilni telefoni - uvedeno vanredno stanje!alarmantnoSrpsko mesto odsečeno od sveta! Cela opština bez struje, ne rade ni mobilni telefoni - uvedeno vanredno stanje!60 godina nije proveravala svoj račun u banci, a kad je otišla da vidi koliko para ima... Ovo nije očekivala!IZNENAĐENJE!60 godina nije proveravala svoj račun u banci, a kad je otišla da vidi koliko para ima... Ovo nije očekivala!Espreso saznaje! Janis Sferopulos na tankom ledu, Crvena zvezda kontaktirala legendu kao naslednika!otkrivamo!Espreso saznaje! Janis Sferopulos na tankom ledu, Crvena zvezda kontaktirala legendu kao naslednika!

NajnovijeNajgledanijeveB5KP4J08:05"SMETA IM SRBIN, PRAVOSLAVAC, NA MESTU AMBASADORA!" Stručnjaci o povlačenju kandidature Marka Brnovića: Tramp je želeo da pomogne našem narodu

reA5MvLe03:06NEVREME PARALISALO IVANJICU I OKOLNA SELA! Meštani nemaju struje već četvrti dan, a njihovi domovi zatrpani su snegom

PeOVn5gJ02:16Pogledajte kako sada izgleda zadužbina i stara kuća Petra I Karađorđevića! Emisija "Sa Žikom po Srbiji" obišla je Topolu - mesto bogato istorijom i tradicijom

5lDOBX3807:52Svadbe postaju poligoni za obračune! Gosti Kurira o primerima najjezivijih svađa: Onaj ko plaća taj odlučuje o svemu, koverta ne sme biti ispod 1000 evra

Yl1MVzDl03:50Časovi baleta za stariju populaciju u Ustanovi kulture Božidarac! Energija najstarije balerine (75) dokazuje da su godine samo broj

RJzabqEl08:40U srpske apoteke stigao lek koji topi kilograme! Doktori objasnili ko može koritstiti tablete za kojima je žudela čitava populacija

RJzabqql08:40"STUDENTSKE VOJNE GRUPE ŽELE DA 1. NOVEMBRA UNIŠTE OBRAZOVNI SISTEM!" Ministri ističu da se od obojene revolucije oporavlja godinama: Promovišu dekadenciju

VJYYN6yJ07:57KURIR TELEVIZIJA NA MESTU OBRAČUNA NAVIJAČA: Evo šta kažu očevici u Višnjičkoj Banji

ge3ArBal09:39Prof. dr Zirojević i Drašković o društvenim fenomenima današnjice: Zašto se sve više veliča samački život?

Vidi sveKurirNaslovnaNajnovijeVestiStarsSportHronikaPlanetaZabavaBiznisZdravljeStil kurirTechVisionOdrživa budućnostRegionNewsMarketingKontaktImpressumPolitika o kolačićimaArhivaPolitika privatnostiUslovi korišćenja© 2025. MONDO, Inc. Sva prava zadržana.