"BLOKADERI NEMAJU POLITIČKOG LIDERA, PA ZLOUPOTREBLJAVAJU DECU!" Azdejković: Skandalom na RTS-u su prekršili zakon, to ne sme biti opravdanje za kampanju
Iako je studentska godina uveliko počela, blokaderi i dalje pozivaju na okupljanja i bojkot. Pored svih pokušaja države da se sačini dijalog, odlučili su da nastave sa pretnjama i ucenama.
Tako se nedavno, Nenad Jezdić, jedan od najomiljenijih glumaca u Srbiji, našao na udaru besomučnog napada blokadera samo zato što posle predstave nije podigao studentski indeks, za razliku od ostatka ansambla.
Gosti koji su govorili na ovu temu u emisiji "Puls Srbije" bili su: Zorana Mihajlović - bivša ministarka, Milan Antonijević - pravnik i Predrag Azdejković, urednik.
- Studentska lista ne postoji, oni je pominju, ali ona zapravo ne postoji. Niko je nije video, ali svi moramo da verujemo u to. Oni to bacaju u javnost kako bi videli kako će proći. Žele da naprave jedan "sataraš". Kakva je to politika, šta će oni da zastupaju? Oni od političkih tema beže: Kosovo, Srebrenicu, Evropu ne pominju, kaže Azdejković i dodaje:
- U problemu su jer nemaju političkog lidera, lice koje će predstaviti njihov program. Onda moraju da zloupotrebljavaju decu. Taj skandal na RTS-u me je doveo do ludila. Vi dete od devet godina iskoristite i prekršite zakon. Urednica je uspela i za to da nađe opravdanje i da napravi političku kampanju.
Država je postupila po najvišim evropskim standardima
- Naša država je sve vreme imala obzira prema svima. Imali ste i nenajavljena okupljanja, raznorazne proteste i blokade koje su činili samo 10 ljudi. Policija je to tolerisala i to pokazuje da smo reagovali sa najvišim standardima Evrope, što se tiče sloode okupljanja. Mislim da treba sada da se okupimo oko nacionalnih interesa, da vidimo šta je izgubljeno proteklih godinu dana. Studenti sada olako polažu ispite, još uvek su u blokadi iako svi jure ka profesorima i vratili su se u klupe. Vidimo novu generaciju brucoša sada koja ne želi da ulazi u takve proteste, mnogi od njih su odlučili da odu u inostranstvo kako im godina ne bi bila uskraćena.
Glumac Nenad Jezdić progonjen od strane blokadera
Nakon predstave „Putujuće pozorište Šopalović“ Nenad Jezdić bio je jedini glumac koji nije podigao studentski indeks. Nakon toga, našao se na osudi blokadera, te bio meta najgnusnijih uvreda:
- Ne možete praviti sistem proganjanja u Srbiji. Jezdić jedini od svih glumaca nije podigao indeks, ja ne vidim ništa sporno u tome. Sada postoji ogromna kampanja protiv njega. On nema samo isti stav kao većina, a to je svakako dostignuće demokratije. Pretnje koje on doživljava govore o stanju svesti koje žele još više naselja. Ne vidim da će protesti biti masovniji, ali nasilja će svakako biti. To će policija svakako rešiti.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir.rs
