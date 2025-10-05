Slušaj vest

“Braniteljka i hraniteljka, to je bila naša Milunka. Njeno najveće odlikovanje nije bilo na prsima, već u slobodi koju danas živimo“, poručila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski na obeležavanju 52. godišnjice smrti srpske heroine Milunke Savić, na Novom groblju u Beogradu.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

Ministar je naglasila veličinu žene čija je hrabrost zadivila savezničke generale i ceo svet.

„Sve vrline koje Bog može nekome da podari, okupile su se u duši i karakteru Milunke Savić. Ona je bila i ostala simbol snage srpske žene, braniteljke i hraniteljke“, rekla je Đurđević Stamenkovski.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

Podsetivši na svedočenja srpskih vojnika iz knjiga Antonija Đurića „Žene Solunci“ i „Solunci govore“, istakla je da su se vojnici u najtežim trenucima hrabrili rečima: „Ćuti, trpi, kad može Milunka, možemo i mi.“

„Od njene rodne Jošaničke Banje, preko Raške, pa do Voždovca, to su putevi kojima je prolazila, putevi koje je krčila puškom, noseći visoko barjak naše slobode. Milunka Savić je bila veliki dar za sve generacije koje dolaze, za srpski narod i za čitavu slobodnu Evropu“, naglasila je ministar.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

Đurđević Stamenkovski je istakla i da je Milunka Savić rođena na Vidovdan, dan koji u srpskoj istoriji simbolizuje iskušenja, stradanja i velike darove.

„Ona je bila upravo veliki dar. Dar za svoju otadžbinu, dar za svoj narod, dar za sve nas. Naša sloboda nema cenu, jer je plaćena životima najboljih među nama. Večna slava i hvala našoj heroini, našem uzoru, našem oficiru i našem i Milunu i Milunki, branitelju i hranitelju Srbije“, zaključila je Đurđević Stamenkovski.