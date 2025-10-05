Slušaj vest

Miloš Vučević, lider SNS i savetnik predsednika Republike, izjavio je na obeležavanju Dana sećanja na stradanje Srba, Roma i Jevreja u Drugom svetskom ratu u Jajincima, da je to jedno od najstrašnijih stratišta u Evropi.

"Jajinci su bili jedno od najstrašnijih stratišta u Evropi tokom Drugog svetskog rata. Na ovom mestu zverski su ubijani Srbi, Jevreji i Romi, preko 80.000 mučenika bacano je u jame smrti. Ispod svake stope zemlje u Jajincima nalazi se raka, a u njima večno su zakopani snovi i nadanja prerano ugašenih života. Jajinci nisu samo tiha dolina plača ispod Avale, već glasna opomena svima nama i celom čovečanstvu. Opomena da se zlo nikada ne sme ponoviti, da smo dužni da čuvamo mir, da budemo jedinstveni i složni, i da svakoj novoj generaciji prenosimo istinu o strašnim danima kroz koje je naš narod prošao. Neki bi i danas da ulažu u mržnju, nasilje i smrt. Nećemo im dozvoliti! Sloboda i nezavisnost nemaju cenu i čuvaćemo ih bez obzira na sve pritiske i izazove! Neka je večna slava i hvala svim nevinim žrtvama", naveo je Vučević u objavi na Instagramu.

