Slušaj vest

I dok se blokade saobraćajnica i institucija pokušavaju predstaviti kao građanski otpor, suština je sasvim drugačija. Jedini istinski program blokadera je zapravo nasilje. Sada su i u tome otišli korak dalje pa prete slobodnim građanima.

Na X platformi objavili su tvit u kome ističu da će "odgovarati svi koji su izlazili na skupove građana protiv blokada".

- Je l ste primetili da je utihnula ona veličanstvena pobuna “građani blokadom protiv blokade” u organizaciji SNS-a? Nema ih više na ulicama, nema parola, nema “spontanih okupljanja”. Toliko o narodu koji “ne da Vučića”. Kad nema sendviča i dnevnice, nema ni revolucije.

- Odoše u zaborav kao da se nikad nisu ni desila ta okupljanja, a kad padne režim, počeće kolektivno pranje biografija i masovno bežanje od sopstvenih senki. Svi će tvrditi da su “samo radili svoj posao” i da “nisu znali”. E pa, znali su. I zato će odgovarati. Ne zbog osvete, nego zbog pravde. Ova zemlja ne sme još jednom da zaboravi ko je ponižavao, potkradao i prodavao pod parolom patriotizma. Živela slobodna Srbija!

Dakle ko god da je ustao protiv urušavanja sopstvene zemlje, oni će mu suditi i nikome neće oprostiti.