BLOKADERI SADA PRETE I SLOBODNIM GRAĐANIMA: "Ko god da je išao na skupove protiv blokada će odgovarati, nikome nećemo oprostiti"
I dok se blokade saobraćajnica i institucija pokušavaju predstaviti kao građanski otpor, suština je sasvim drugačija. Jedini istinski program blokadera je zapravo nasilje. Sada su i u tome otišli korak dalje pa prete slobodnim građanima.
Na X platformi objavili su tvit u kome ističu da će "odgovarati svi koji su izlazili na skupove građana protiv blokada".
- Je l ste primetili da je utihnula ona veličanstvena pobuna “građani blokadom protiv blokade” u organizaciji SNS-a? Nema ih više na ulicama, nema parola, nema “spontanih okupljanja”. Toliko o narodu koji “ne da Vučića”. Kad nema sendviča i dnevnice, nema ni revolucije.
- Odoše u zaborav kao da se nikad nisu ni desila ta okupljanja, a kad padne režim, počeće kolektivno pranje biografija i masovno bežanje od sopstvenih senki. Svi će tvrditi da su “samo radili svoj posao” i da “nisu znali”. E pa, znali su. I zato će odgovarati. Ne zbog osvete, nego zbog pravde. Ova zemlja ne sme još jednom da zaboravi ko je ponižavao, potkradao i prodavao pod parolom patriotizma. Živela slobodna Srbija!
Dakle ko god da je ustao protiv urušavanja sopstvene zemlje, oni će mu suditi i nikome neće oprostiti.
Ovo je samo još jedan pokazatelj da unutar blokaderskog tabora nema ni dogovora, ni jasne ideologije, ni vizije. Samo pretnje, ucene i nasilje po svako cenu.