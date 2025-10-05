Slušaj vest

Kao što smo svedoci već duže vreme, blokaderi, ali i opozicija sve češće i češće ulaze u otvorene sukove jedni s drugima, razmenjujući optužbe i prebacivajući odgovornost jedni na druge za brojne neuspehe koje nižu — a činilo se nekada da su bili za "isti" cilj.

Tako smo danas samo bili svedoci dve situacije — u kojima su krenule da pljušte optužbesvih protiv svih, ali i izjavu Vladimira Štimca u kojoj je opleo po opoziciji i dodatno rasplamsao sukob koji traje već nedeljama u blokaderskom pokretu.

Stigla još jedna potvrda!

Tako se još jednom potvrdio sukob i na Novoj, gde je gošća, studentkinja ETF-a, komentarišući odnos generacije prema 5. oktobru, priznala da je tačno da opozicija nema poverenje građana.

- Mi smo sve to nekako počeli od nule, jer, da se ne lažemo opozicija kod nas nema to poverenje građana već duže vreme - navodi

