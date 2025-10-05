Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, gostujući večeras u emisiji "Hit tvit", rekao je da se neće ponovo kandidovati na predsedničkim izborima, prilikom čega je najavio i mogućnost vanrednih izbora. 

- Meni je ostalo još zvanično godinu i po dana do kraja mandata. Verovatno će taj mandat trajati kraće i ići ćemo verovatno na predsedničke i parlamentarne izbore. Blizu sam kraju svog mandata. Ne želim da menjamo Ustav, neću da se kandidujem za predsednika - poručio je Vučić i dodao: 

- Verujem da ćemo ići zajedno na predsedničke i parlamentarne izbore decembra 2026 godine, možda i nešto ranije. 

Komentarišući aktuelnu političku scenu, rekao je da iz izjava svojih političkih protivnika vidi "nezrelost, neozbiljnost i neodgovornost ljudi koji nisu ništa naučili iz sopstvenog iskustva neuspeha i nikad to neće naučiti".

Njegov mandat ističe 2027. godine, ali prema njegovim rečima, izbori bi mogli biti raspisani ranije.

