Kaže i da danas ne veruje u to da je bila sabotaža na nadstrešnici u Novom Sadu.

- I danas ne verujem u to. Ne isključujem mogućnost. Tek pre nekoliko dana smo dobili snimke sa nadstrešnice i videli neka poznata lica za koja nismo znali da su tu bili. Vidimo kako Miša Bačulov tuda nekoliko sati pre pada nadstrešnice tuda unezvereno šeta. Ne kažem da je nešto uradio, ali zašto to niko nije znao? - kazao je on.

1/5 Vidi galeriju Miša Bačulov ispred nadstrešnice u Novom Sadu Foto: Printskrin Pink TV

Đuro Raca je naveo da su neka lica videta pre pada nadstrešnice, ali tada nisu uzeti snimci posle njegove krivične prijave.

- Što nas nisu obavestili da postoji neki trag? - pita Vučić, ali dodaje da još veruje u zvaničnu verziju pada nadsrešnice.

Pita i kako to da 11 meseci se ne zna za to da se vide lica za koja je čudno da se vide na tom mestu.

Miša Bačulov snimljen nekoliko sati pre pada nadstrešnice Izvor: Pink TV

Kako su već 2. novembra, dan posle nesreće, znali šta je uzrok? - pitao je Vučić.

- Zašto su pojedine strukture u državi krile sve ovo? Bilo je u redu da se to zna, da se pozove na razgovor, da svi drugi mogu to da vide. Odmah je prihvaćena jedna jedina verzija, a to je korupcija. Niko nije izneo nijedan dokaz. Govorili ste o firmama bliskim režimu, niko nam ništa nije pokazao, sem što maltretirate porodice. Niko korupciju ne samo da nije nikada dokazao, a videćete i da neće, to je bio posao s kojim se svako ponosi, uobičajen, da se gradi i niko ne može taj ponos da mi oduzme. Naravno da sam tužan i da želim pravdu. Samo je gora tragedija od ovoga da se optuži neko ko nije kriv, a mi smo unapred doneli presudu i onda se krenulo s tim.