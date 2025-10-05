KOMPLETNA OPERATIVA JE ZAKAZALA, SAZNALI SMO KO JE DOSTAVLJAO INFORMACIJE O ZVUČNOM TOPU Predsednik Vučić: Nisu uspeli da izvedu sve to 15. marta!
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, gostujući večeras u emisiji "Hit tvit", rekao je da su oni koji ruše Srbiju već mesecima unazad formirali specijalni kamp.
- Prvi put ćete večeras da čujete da sada kada smo hapsili lica koja su organizovali ovaj borbeni kamp kod Loznice nije obavila BIA ili MUP. U pitanju je borbeni kamp u Sunčanoj reci kod Loznice. Nemoguće je bilo da to nismo primetili, a nismo primetili jer je neko želeo da to ne primetimo. Takođe, verovali ili ne, iako je trajala revolucija i svi smo znali, plaćena dobrim delom spolja, naravno da je bilo ljudi koji su u to verovali u to i koji su oduševljeni time, možete li da verujete da mi za prvih sedam meseci nismo imali nijedan snimak sa plenuma - rekao je.
Kako je dodao, ljudi su počeli da šalju snimke, kada je otkriveno šta se zaista desilo.
- Kad smo shvatili da je ceo sistem urušen, bavili smo se svim drugim stvarima, računajući da je svako radio svoj posao, a malo ko je. Kompletna operativa nije samo zakazala nego, ili ćutala ili radila za drugu stranu. Saznali smo ko je dostavljao informacije o zvučnom topu. Jedno lice je S. N. inicijala iz policije, više informacija je dostavljalo, služili su se poluinformacijama. Nisu uspeli da izvedu sve to 15. marta - rekao je Vučić.
