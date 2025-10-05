Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, gostujući večeras u emisiji "Hit tvit", pričao je o Radio-televiziji Srbije (RTS) i njihovom radu u prethodnim mesecima. 

- Nisam ljut na RTS, ali su važnu ulogu odigrali — 14. februara je prva vest bila, ne obeležavanje praznika Sretenje, već o studentima koji dolaze iz različitih delova u Kragujevac da to obeleže, pa tek onda Sretenje. Od 20. novembra je emisija svaki početak posvetila protestima, onda se to intenzivira. Od 5. septembra izveštavaju i sa čestim formulacijama "grad je stao". 24.1. su 11 minuta posvetili obustavi rada advokata - rekao je i dodao: 

- Vi to ne vidite 11 minuta u Dnevniku, ali 11 minuta u 3 sata kada cela Srbija gleda, da se narod navikava, da to bude nova realnost - kaže Vučić.

Screenshot 2025-10-05 212923.png
Foto: Printskrin Pink TV

Istakao je potom i kako su se građani navikavali na novu realnost, a da je to sve sprovodila Radio-televizija Srbije. 

- 28.02. predsednik Srbije u Boru, kratko uključenje. Dva minuta kasnije sledi uključenje iz Niša, tri puta duže, kako studenti pristižu, jer je važno da se pripreme. Onda kaže "odjeknula je tišina", kako sam ja to rekao, tog trenutka sam postao "zlikovac".

