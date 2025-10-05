- Naše pitanje je, prvo, zbog čega je to urađeno? Drugo pitanje je, zašto je skraćivano vreme, zašto nije traženo dan, dva ili tri? Posebno, posle krivične prijave Đure Raca, koji kaže da su se nekoliko dana pre toga neka lica nalazila u blizini železničke stanice i da se to analizira. Zašto tada nisu izuzeti resiveri i pažljivo pregledani svi snimci? Samo to pitam, ali ni to za mene nije pitanje. Za mene je ključno pitanje nešto drugo, jer ja i dalje verujem u zvaničnu verziju. Verujem i želim da verujem da je tako. Ja se pitam, a što nas niko nije obavestio o ovome? A što nam niko nije rekao, možda tu postoji neki trag? Možda, jedan u hiljadu, ali možda. Zamislite da se ispostavi da je istina, a vi ste hapsili i maltretirali majku dvoje dece, majku troje dece i držali ih godinu dana u pritvoru. Kako ste vi znali drugog već tačno šta se to dogodilo, bez veštačenja, bez ičega. To je moje ključno pitanje. A još važnije pitanje, to je pitanje za javnost, verovatno. Za mene je najvažnije pitanje kako to da 11 meseci niko od nas ne zna da postoje snimci na kojima se vide i neka lica za koja je čudno da se vide na tom mestu, navodi Vučić.