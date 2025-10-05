VUČIĆ OTKRIO: Dan nakon pada nadstrešnice izdate su 2 NAREDBE ZA IZUZIMANJE SNIMAKA - jedna od 11 do 13 časova, naše pitanje je - zbog čega je to urađeno?
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pokazao je večeras nove snimke nastale sa nadzornih kamera par sati pre pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu.
- Dana 2.11.2024. godine. viši javni tužilac u Novom Sadu, Aleksandar Amidžić, izdate su dve naredbe za izuzimanje snimaka. Na prvoj naredbi, broj naredbe KTR 148824, traži se izuzimanje od 11 do 13 časova. A onda druga naredba, koja je izdata malo kasnije, istog dana, za širi prilaz, stanici i bočni prilaz, samo od 11:50 do 12 časova, navodi predsednik.
- Naše pitanje je, prvo, zbog čega je to urađeno? Drugo pitanje je, zašto je skraćivano vreme, zašto nije traženo dan, dva ili tri? Posebno, posle krivične prijave Đure Raca, koji kaže da su se nekoliko dana pre toga neka lica nalazila u blizini železničke stanice i da se to analizira. Zašto tada nisu izuzeti resiveri i pažljivo pregledani svi snimci? Samo to pitam, ali ni to za mene nije pitanje. Za mene je ključno pitanje nešto drugo, jer ja i dalje verujem u zvaničnu verziju. Verujem i želim da verujem da je tako. Ja se pitam, a što nas niko nije obavestio o ovome? A što nam niko nije rekao, možda tu postoji neki trag? Možda, jedan u hiljadu, ali možda. Zamislite da se ispostavi da je istina, a vi ste hapsili i maltretirali majku dvoje dece, majku troje dece i držali ih godinu dana u pritvoru. Kako ste vi znali drugog već tačno šta se to dogodilo, bez veštačenja, bez ičega. To je moje ključno pitanje. A još važnije pitanje, to je pitanje za javnost, verovatno. Za mene je najvažnije pitanje kako to da 11 meseci niko od nas ne zna da postoje snimci na kojima se vide i neka lica za koja je čudno da se vide na tom mestu, navodi Vučić.
- Zašto su pojedine strukture u državi krile sve ovo? Bilo je u redu da se to zna, da se pozove na razgovor, da svi drugi mogu to da vide. Odmah je prihvaćena jedna jedina verzija, a to je korupcija. Niko nije izneo nijedan dokaz. Govorili ste o firmama bliskim režimu, niko nam ništa nije pokazao, sem što maltretirate porodice. Niko korupciju ne samo da nije nikada dokazao, a videćete i da neće, to je bio posao s kojim se svako ponosi, uobičajen, da se gradi i niko ne može taj ponos da mi oduzme. Naravno da sam tužan i da želim pravdu. Samo je gora tragedija od ovoga da se optuži neko ko nije kriv, a mi smo unapred doneli presudu i onda se krenulo s tim, rekao je Vučić.