Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući u emisiji Hit Tvit govorio je o sankcijama i istakao da je putovao svuda po svetu da bi se borio za građane i Srbiju i dovodio investitore.

- Nećete sipati ni iz bočica ni iz kantica. Ja brinem za nešto drugo. Vodimo računa, neće poskupeti hrana. Nisam ja putovao svuda po svetu da bih mogao da vidim, jer nijedno veče nisam mogao da vidim ništa.

- Putovao sam da bih se borio za Srbiju, da bismo dovodili investitore, da bismo se borili za građane. Neće biti takvih problema, nisam rekao da nećemo osetiti sankcije, rekao sam "neće biti takvih događaja da ćete kupovati gorivo na ulici." Bavićemo se i rešićemo te probleme. Neće biti lako, ali ćemo te probleme da rešimo - rekao je predsednik, govoreći o sankcijama.

