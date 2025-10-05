"Čuvamo prijateljstva i partnerstva, ali i stvaramo nova, jer smo pouzdana i odgovorna zemlja", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić sumirajući radnu nedelju.

- Gradimo snažnu Srbiju iznutra i povezujemo je sa Evropom i svetom, jer je to jedini put napretka za sve. Slavimo naše pobede i naše šampione, jer oni su dokaz da se trud i posvećenost uvek isplate. Rešavamo probleme, jer nam je bolji život naših građana prioritet.