"Čuvamo prijateljstva i partnerstva, ali i stvaramo nova, jer smo pouzdana i odgovorna zemlja", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić sumirajući radnu nedelju.

- Gradimo snažnu Srbiju iznutra i povezujemo je sa Evropom i svetom, jer je to jedini put napretka za sve. Slavimo naše pobede i naše šampione, jer oni su dokaz da se trud i posvećenost uvek isplate. Rešavamo probleme, jer nam je bolji život naših građana prioritet.

- Izazovi pred nama nisu laki, ali znam da ćemo pobediti radom, borbenošću i ogromnim trudom. Zajedno pišemo istoriju naše Srbije i stvaramo budućnost za našu decu. Srbija nikada ne odustaje. Srbija ide napred.

Ne propustitePolitika"PUTOVAO SAM SVUDA PO SVETU DA BIH SE BORIO ZA GRAĐANE, ZA SRBIJU" Vučić: Neće biti lako, ali ćemo probleme da rešimo!
Screenshot 2025-10-05 213826.png
PolitikaVUČIĆ OTKRIO: Dan nakon pada nadstrešnice izdate su 2 NAREDBE ZA IZUZIMANJE SNIMAKA - jedna od 11 do 13 časova, naše pitanje je, prvo, zbog čega je to urađeno?
Screenshot 2025-10-05 221221.png
Politika"KAŽU 'ODJEKNULA JE TIŠINA' - TADA SAM POSTAO ZLIKOVAC" Predsednik Vučić o izveštavanju RTS-a i pripremi građana na novu blokadersku realnost
Screenshot 2025-10-05 215116.png
PolitikaKOMPLETNA OPERATIVA JE ZAKAZALA, SAZNALI SMO KO JE DOSTAVLJAO INFORMACIJE O ZVUČNOM TOPU Predsednik Vučić: Nisu uspeli da izvedu sve to 15. marta!
Screenshot 2025-10-05 211038.jpg