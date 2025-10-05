Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, gostujući u emisiji "Hit tvit", najavio je večeras da će u narednih desetak dana naša država kao vid podrške Srbima na KiM otvoriti još 400 novih radnih mesta u zdravstvenim ustanovama na KiM, kao i da će narednih skup protiv blokada biti 11. oktobra i da će biti posvećen podršci Srbima u južnoj srpskoj pokrajini.

Vučić je istakao da moramo pre svega da sačuvamo mir, ali da je to mnogo teško imajući u vidu šta radi Aljbin Kurti na terenu.

- I ovaj zakon o strancima koji on gleda da napravi. Dovodi u užasno tešku poziciju srpski narod na Kosovo i Metohiji. I hoću Srbima sa Kosova da poručim da ćemo mi biti uz njih i kao glavnu poruku od večeras da ćemo 400 novih radnih mesta da otvorimo u zdravstvenoj strukturi na Kosovu i Metohiji. To je 400 porodica. To je ogromno za KiM. I to ćemo da uradimo u narednih desetak dana. Da to ljudi znaju. I da ćemo uvek da brinemo o njima - rekao je Vučić.

Kaže da je predložio Centru za društvenu stabilnost da sledeća šetnja protiv blokada bude 11. oktobra i da veruje da će tada biti 200.000 ljudi, ako ne bude padala kiša kao prošlog puta.

Vučić je istakao da će ta šetnja biti posvećena našem narodu i podršci našem narodu na Kosovu i Metohiji.

- Da ne bude samo protiv blokada, pošto blokade, kako bih vam rekao, tužno i jadno izgledaju danas. Da ne budemo protiv bilo koga, da pokušamo i te ljude sa blokada da pozovemo i da svi zajedno napravimo skupove koji će da pokažu koliku podršku naš narod na Kosovu i Metohiji ima.

