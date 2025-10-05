Predsednik Aleksandar Vučić poručio je večeras da Srbija mora da ubrza svoj evropski put i najavio da će uskoro predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen posetiti Beograd.

"Važan zadatak je pred nama i pozivam gospodina Macuta i gospođu Brnabić, jer se oni time bave, pošto ja bezbroj drugih problema imam kojima pokušavam da se bavim, i da vidite da to ne krijem da kažem iako to nije popularno danas - Srbija mora da radi na svom evropskom putu", poručio je Vučić gostujući na Pinku.

On je rekao da dobro zna šta su nam sve radili - EU od Briselskog sporazuma do svega drugog.

"Pošto to znam bolje od drugih, od Briselskog sporazuma do toga da deset puta nam vraćaju urađene zakone po preporukama ODIHR-a, jer uvek nešto novo izmisle što će da nam traže i sve to razumem. Ali ja znam kako država može da postoji, da opstane, da preživi i da napreduje. Dovoljno sam iskusan i tražim od ljudi u Srbiji da mi veruju, jer ne postoji niko iskusniji od mene po tom pitanju", rekao je Vučić.
Poručio je da Srbija mora da ubrza svoj evropski put i dodao da Ursula fon der Lajen uskoro stiže u Beograd u okviru regionalne turneje.

"Mi moramo da ubrzamo svoj posao. Moramo da radimo na vrlo racionalan način, a ne emocionalno, šta i kako i kuda da idemo. Pri tome moramo da čuvamo svoja prijateljstva sa onima sa kojima ih nismo pokvarili ni u najtežim trenucima. Biće užasno teško. Biće strahovito komplikovano. Biće mnogo loših vesti", istakao je Vučić.

