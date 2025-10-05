Aleksandar Vučić prokomentarisao je povlačenje kandidature Marka Brnovića za ambasadora SAD u Srbiji.

- Nisu mogli da istrpe da srpski uticaj toliko snaži, ja sam o tome govorio u više navrata. Nama je ta treća prizrenska liga donela najviše štete.

- Taj lobi je strahovito snažan i u Bruklinu, na celom Menhetnu, Njujorku, Vašingtonu, njegov uticaj je velik i to su sprečili. Žao mi je, reč je o dobrom čoveku i siguran sam da bi on dosta uradio na zbližavanju Srbije i SAD, ali mi ćemo na tome svakako raditi. Žao mi je zbog toga - rekao je Vučić.

