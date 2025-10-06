- Lažni elitista s Vračara preti da bi nakon nasilja kada je u martu povredio poslanicu Sonju Ilić u 8. mesecu trudnoće - sada to ponovio "koristeći druga sredstva"! Mali nasilnik bio i ostao - napisao je Uroš Piper na društvenoj mreži X.

- I da se vratimo unazad ja bih to isto uradio. Žao mi je što nisam neka druga sredstva uspeo da nabavim nego civilni biber sprej, gde smo malo kijali i kašljali dvadesetak minuta, apsolutno ništa. I sada imate onaj deo koji se tiče njihove propagande, izmišljene trudnice, ali ja ne bih ulazio u to - rekao je Jovanović.