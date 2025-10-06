Slušaj vest

Posle letnje pauze, poslanici se sutra vraćaju u klupe. Na dnevnom redu je 47 tačaka. Danas u 11 sati biće održana sednica Kolegijuma, uoči plenarne sednice.

Predsednica Skupštine Ana Brnabić rekla je, gostujući u Dnevniku RTS-a, da je sve spremno za raspravu u parlamentu, navodeći da će danas u 11 sati biti održana sednica Kolegijuma sa potpredsednicima i šefovima poslaničkih grupa o toku sutrašnje sednice.

"Nadam se da će sve poslaničke grupe prisustvovati", rekla je Brnabićeva, dodajući da sutra u 10 sati kreće prvo jesenje zasedanje.

O legalizaciji - problem koji niko nije uspeo da reši

Predsednica Skupštine se nada širokoj podršci jer je, kako navodi, višedecenijski problem legalizacije rešen, što je najvažniji zakon koji imamo. "To je problem koji niko nije uspeo da reši", kaže Brnabićeva.

"Svi zajedno treba da radimo na tome. Važno je da pokažemo ozbiljnost prema svim građanima Srbije. Očekujem široku podršku, kao i za izmene zakona o izvršenju", istakla je ona.

Prema njenim rečima, to su stvari oko kojih možemo da pokažemo da se slažemo.

U parlamentarnoj demokratiji parlament je mesto gde se raspravlja, tu se predstavljaju vaše politike, navodi Brnabićeva.

"Nadam se da će svi učestvovati, parlament je mesto za debatu", kaže Brnabićeva.

Govoreći o ostalim tačkama dnevnog reda, kaže da postoji novi način i sistem ratovanja, a to su sajber napadi. Samo u avgustu državna infrastruktura bila je meta dva miliona napada. Tako da će se raspravljati i o predlogu zakona o informacionoj bezbednosti, podvukla je Brnabićeva.

Važni su predlozi zakona i neozbiljno bi bilo igrati se i baviti se politikanstvom umesto politikom, dodaje ona.

"Pozivam sve da učestvuju u raspravi jer su važni predlozi zakona za ekonomiju i bezbednost zemlje", navela je gošća Dnevnika.

"Biće vremena za raspravu u Skupštini, neće sve biti objedinjeno"

Brnabić je pozvala sve narodne poslanike da učestvuju u skupštinskoj raspravi koja počinje sutra i ponovila da je opoziciji uvek pružena ruka za dijalog.Ona je rekla da je spremna za razgovore s blokaderima.

Najavila je da će svi poslanici imati priliku da daju svoje predloge kako bi zakoni bili bolji, jer ovoga puta neće biti objedinjene rasprave o svim tačkama dnevnog reda, već će se raspravljati o tri grupe predloga zakona i sporazuma.

"Neće sve biti spojeno, imaćemo tri rasprave i biće vremena za sve da predlože šta je bolje za građane. Samo čujemo kritizerstvo, a nikad ne čujemo šta bi moglo bolje", rekla je Brnabić.

Posebno je istakla značaj Zakona o upisu prava svojine jer se rešavaju životni problemi, kao i zakona o izvršenju prema kojem neće moći da bude oduzeta nekretnina ukoliko je jedina koju dužnik ima i nije veća od 60 kvadrata.

Brnabić je donošenje budžeta za narednu godinu najavila za novembar, u zakonskom roku.

Pomenula je i da je država bez REM-a skoro godinu dana, ali nije precizirala kada će članovi saveta biti izabrani. Sednica skupštine počinje sutra, a na dnevnom redu je 47 tačaka.