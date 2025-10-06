Slušaj vest

- Zaista nadam da više neće biti potrebe da ikada pripadnici MUP ulaze u samu plenarnu salu. Svi koji su želeli nasiljem da spreče parlament i institucije Srbije da rade, uverili su se da neće nikada postojati način da u tome uspeju. Mi ćemo očuvati te institucije - rekla je Ana Brnabić za RTS.

Smatra da je i opozicija i oni koji su najekstremniji u opoziciji to razumeli i da su se vratili normalnom radu.

- Biće u blizini, ali ja neću početi sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova u plenarnoj sali zato što želim da verujem da smo svi naučili naše lekcije i da možemo da pokažemo ozbiljnost i odgovornost, i pre svega poštovanje prema našim građanima - navela je Brnabić.

Istakla je da je njena ruka uvek pružena opoziciji za dijalog, podsećajući da je u avgustu predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponudio onima koji učestvuju u blokadama da dođu i razgovaraju.

Ana Brnabić Foto: Screenshot RTS

- On im je ponudio da razgovaraju u jednom otvorenom forumu, u razgovoru koji bi prenosili uživo svi mediji ili koji god mediji, kako oni odluče na kojem god mestu i tu bi mogli da oni kandiduju trojicu, četvoricu ljudi koji upravo da bi pričali o idejama, da bi pričali o politikama, da nemamo više nasilja i terora na ulicama, već da bi se borili idejama i politikama. Nažalost, taj dijalog kao i mnogi pozivi na dijalog do tada je odbijen - rekla je Brnabić.

Naglasila je da je njen poziv na dijalog otvoren i na skupštinskim kolegijumima.

- Oni uvek mogu da dođu na kolegijum i da kažu 'ne slažemo se da ovo bude objedinjena rasprava', 'voleli bismo da ne budu uopšte objedinjene rasprave', 'voleli bi da bude pet rasprava, ne tri rasprave. Dakle, to je metod u parlamentarnoj demokratiji kako se vi borite za vaše politike, za vaše glasače, kako se borite za vaše vreme. Dakle, ako se stalno žale da nemaju vreme, onda neučestvovanje u parlamentu ili neučestvovanje na kolegijumima gde tražite koliko želite vremena je nešto što je opet politikanstvo, a nije politika - rekla je Brnabić.

Predsednica parlamenta je navela da u novembru očekuje da bude sednica na kojoj će se raspravljati o Predlogu zakona o budžetu, naglašavajući da je to najvažniji predlog zakona za građane.

Ona je takođe izrazila nadu da će izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) biti završen uskoro, naglašavajući da smo bez tog tela već godinu dana i da "imamo priličnu anarhiju u medijima".