To je u emisiji HitTvit sinoć otkrio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Tek pre nekoliko dana smo dobili snimke sa nadstrešnice i videli neka poznata lica za koja nismo znali da su tu bili. Vidimo kako Miša Bačulov tuda nekoliko sati pre pada nadstrešnice tuda unezvereno šeta. Ne kažem da je nešto uradio, ali zašto to niko nije znao - upitao je on.

Miša Bačulov snimljen nekoliko sati pre pada nadstrešnice

Mediji podsećaju da je samo dva dana pre rušenja nadstrešnice Bačulov u intervjuu izjavio da mu je misija da sruši ovaj režim.

Postavlja se pitanje, šta je Bačulov radio na stanici i koga je nervozno zvao, kao što se vidi na snimku sa nadzornih kamera.

Takođe, mediji postavljaju pitanje, zbog čega Bačulov navodi da je u svakom intervjuu govorio da je bio na toj lokaciji, kada te izjave nigde nema.

