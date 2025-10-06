- Važno je, ponovo, napomenuti da oni pozive na nasilje na ulicama zagovaraju samo i isključivo zato što je to u poslovnom interesu čoveka koji ih plaća - Dragana Šolaka. On ih je prodao za 1,6 mlrd evra, a sada želi da zadrži uticaj nad njima, a kako bi dodatno uvećavao svoje bogatstvo na leđima ove zemlje i naših građana. Nema tu ničega osim želje za još novca, za još moći, i želje za osvetom Aleksandru Vučiću jer je branio državu od njih, umesto da, kao što su to radili svi pre njega, potčini državu Šolakovim interesima...