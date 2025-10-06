Slušaj vest

- Važno je, ponovo, napomenuti da oni pozive na nasilje na ulicama zagovaraju samo i isključivo zato što je to u poslovnom interesu čoveka koji ih plaća - Dragana Šolaka. On ih je prodao za 1,6 mlrd evra, a sada želi da zadrži uticaj nad njima, a kako bi dodatno uvećavao svoje bogatstvo na leđima ove zemlje i naših građana. Nema tu ničega osim želje za još novca, za još moći, i želje za osvetom Aleksandru Vučiću jer je branio državu od njih, umesto da, kao što su to radili svi pre njega, potčini državu Šolakovim interesima...

I, još jednom, nakon ovako ogoljenih poziva na nasilje i nasilno rušenje ustavnog poretka, gde je tužilaštvo, gde su institucije, gde su Saveti za štampu, ANEM-i, UNS-ovi i NUNS-ovi da podsete šta je novinarstvo i uloga medija u društvu, a šta svakako nije?, zaključuje Brnabić.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaNEĆE BITI BLOKADE PARLAMENTA, UVEK PRUŽENA RUKA ZA DIJALOG: Ana Brnabić govorila o sutrašnjoj sednici Skupštine, neće biti prekida rada institucija
Screenshot 2025-10-06 083431.png
PolitikaBRNABIĆ UOČI KOLEGIJUMA I SEDNICE SKUPŠTINE: Nadam se širokoj podršci poslanika zakonima o legalizaciji i izvršiteljima, spremni za razgovore s blokaderima
Screenshot 2025-10-06 083342.png
Politika"NA 25. GODIŠNJICU 5. OKTOBRA, ĐILAS NEMA NIŠTA DRUGO DA PONUDI..." Brnabić: Osim tajkunskog totalitarizma koji smo živeli do 2012. godine
IMG-20251001-WA0046.jpg
Politika"ČUO JE BORKO ŠTA MU SE SNILO, ALI ONDA MORA DA SE PROBUDI I SUOČI S REALNOŠĆU" Brnabić odgovorila Stefanoviću: Najveći domet da tračari na tviteru!
IMG-20250920-WA0594.jpg