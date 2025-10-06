Slušaj vest

Već 25 godina je prošlo od 5. oktobra 2000.godine, kada su masovni protesti u Beogradu okončali vladavinu Slobodana Miloševića.

Za Kurir televiziju govorila je Zorana Mihajlović bivša potpredsednica Vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike, koja je napravila paralelu šta se to promenilo od 2000. do 2012. i od 2012. do danas.

Gde je bila 5. oktobra

- Znate kako, ja sam bila učesnica 5. oktobra 2000. godine i razlog zašto je veoma veliki broj ljudi izašao tada na ulicu je želja za određenim promenama, bilo je ne samo bombardovanje koje smo preživeli 1999. godine, ne samo ratovi, građanski ratovi i sve ono što su naši ljudi živeli, nego jednostavno jedna jako teška ekonomska situacija, inflacija i tako dalje. I to je bio razlog te 2000. godine i nade su bile ogromne. Dakle, očekivanja i naše nade su bile ogromne, da će sve to biti drugačije, da će ekonomija da cveta, da će Srbija da bude jedna poštovana zemlja - započela je Zorana Mihajlović i nastavila:

Zemlja podignuta iz pepela

- A u stvari nam se desilo do 2012. godine da je sve od kompanija što je postojalo otišlo u stečaj, ljudi su ostajali bez posla, Srbija je bila na kolenima, Dakle, Srbija je bukvalno bila na kolenima i politički, i ekonomski, i finansijski, i spoljnopolitički. Dakle, mi smo imali predsednika, recimo, Tadića, na primer, koji se svako malo izvinjavao kome god je stigao. Srbija nije bila poštovana zemlja. Do 2012. godine, dakle, Srbija je imala gotovo 700.000 nezaposlenih. ljudi. Nije postojala kompanija koja je radila, dakle da krenemo od Bora pa nadalje, dakle okruzi su bili polumrtvi, ljudi su odlazili iz Srbije, inflacija je počela da raste, nije se gradilo, nije se radilo.

Mihajlovićeva se osvrnula i na promenu vlasti 12 godina nakog petooktobarskih promena.

- I onda se dešava ta jedna treća promena, tako kažem, a to je promena 2012. godine, gde jednostavno shvate i građani razumeju da im treba snažna država, već samo ako imate snažnu državu, dakle ako imate snažnu politiku i snažno vođstvo koja tačno zna gde želi da vidi Srbiju kroz određeni broj godina, onda jednostavno je i vama kao pojedincima sasvim drugačiji život. I sad vi kad pogledate od 2012. do 2025. godine, kad pogledate 2012. sa 700.000 nezaposlenih, a danas ispod 10 odsto, zemlju koja je napravila 610 km puteva, koja je pustila prvu brzu prugu.

Spoljna politika Srbije

Posebno je apostrofirala spoljnopolitički kurs u poslednjih 13 godina.

- Ono što je mnogo važno danas za Srbiju to je da Srbija ima drugačiju spoljnu politiku. Dakle, zemlju koja razgovara sa Istokom i sa Zapadom, zemlju koja je poštovana u odnosu na ono vreme pred 2012. godine. Dakle, danas je... Sve ono što je trebalo u stvari da se desi posle 2000. godine, suštinski se desilo u poslednjih 10 godina i Srbija je danas jedna potpuno drugačija zemlja. I kogod bio i za i protiv vlasti, obavezno je sve jedno, znači mora da prizna da se u Srbiji danas živi potpuno drugačije u odnosu na ono vreme pre 2012. godine.

