POSLE GODINU DANA ISPOSTAVILO SE DA SAM BIO U PRAVU: Advokat Vladimir Đukanović o izjavi predsednika Vučića da su delovi sistema sarađivali sa blokaderima
- Nije da mi je danas nešto posebno bitno, da budem iskren samo mi je užasno žao što tada nisam bio shvaćen od mnogih mojih saboraca, ali baš večeras predsednik države potvrđuje ono što sam prvi izneo, još negde u decembru prošle godine, da se pokušaj revolucije sprovodi iz samog sistema - istakao je Vladimir Đukanović.
On dodaje da je tada prvi put pomenuo da delovi policije i BIA rade sa blokaderima, i da je to tada za mnoge bilo čudno.
- Dobio sam tada niz jezivih medijskih kampanja i usmeravanja mržnje ka meni na mrežama. O pravosuđu da ne govorim, jer svi znaju koliko sam iznosio šta rade pojedine sudije i tužioci. Posle skoro godinu dana ispostavilo se da sam sve bio do detalja u pravu. Jeste neka satisfakcija, ali eto, nisam više u aktivnoj politici. Ipak, neka ostane zabeleženo - naglasio je Đukanović.