Predsednik Vučić je poručio da je država prolazila kroz organizovani, spolja podsticani pokušaj razaranja – ne mecima, već perfidnim udarima na sve ono što je čini funkcionalnom: prosvetu, zdravstvo, pravosuđe, policiju, državnu upravu.

Prema njegovim rečima - dok su mediji promovisali blokade kao borbu za pravdu, ključne informacije su namerno skrivane, a snimci zadržavani van domašaja države. U ovom periodu, koji on naziva „revolucijom plaćenom spolja“, udar nije bio samo politički — bio je sistemski.

O ovoj temi govorili su gosti Kurir televizije: Dragan Vujičić novinar i Dunja Simonović Bratić, potpredsednica Narodne skupštine Republike Srbije:

Dragan Vujičić Foto: Kurir Televizija

Izmešteni dokazi

Ostaci pada nadstrešnice, uklonjeni su odmah nakon nesrećnog događaja, Vujičić sumnja da postoji isplanirala akcija:

- Niz nekih stvari su potpuno nemoguće i nerealne. Nemoguće je da tužilac nakon 24 sata naredi da se ostaci te nesretne nadstrešnice izmeste i da mi sada i ne znamo gde su. Nemoguće je da ljudi koji su imali upotrebnu dozvolu nadstrešnice nisu obuhvaćeni istragom - kaže Vujičić i dodaje:

- Mnoge stvari su ovde pod znakom pitanja, ove stvari govore o krivičnoj istrazi koja nije vođena valjano. Ova tragedija je bolna za sve nas. Kriminalistička istraga mora da utvrdi ko je bio toliko moćan da izuzme dva čoveka koja su potpisala upotrebnu dozvolu. Advokati jako dobro znaju šta znači kriminalistička istraga, mnogo je tu stvari ostalo nejasno.

Ključni momenti

Simonović Bratić ističe da će ova tema biti otvorena i u narednim mesecima, kako se budu ključni momenti otkrivali:

Dunja Simonović Bratić Foto: Kurir Televizija

- Važno je da se to sve na kraju sazna. Problematično je i dokaz pokušaja obojene revolucije, što smo sinoć i čuli. Bez tog pokušaja državnog aparata sila ne može ni da se sprovede. Peti oktobar se ne bi ni desio da nije bilo te podrške iznutra i te izdaje Slobodana Miloševića. Predsednik Vučić je uvek govorio da je oprezniji od njega, i mislim da je na to i mislio. Milošević je verovao svojim saradnicima i lažnim izveštajima. Mislim da ćemo uskoro imati zanimljiv podatak.

Predsednik je istakao da RTS, Javni servis, danima ignoriše državne praznike i otvara emisije vešću o blokadama i protestima:

- Uloga skoro svih medija je i bila da se situacija smiri. RTS je posebna priča, uvek je i bio. To je privatno-javno partnerstvo tuđih interesa. To je naš usud srpskog naroda. Juče se pričalo o petom oktobru, na svim televizijama je bila prava strana tog događaja, dok je na drugom kanalu bio Kristofer Hil, kome je žao što "smo propustili priliku".

