Blokaderi sa Fakulteta organizacionih nauka (FON) na svojim zvaničnim profilima na društvenim mrežama zatražili su "bezuslovnu podršku studentskoj listi" poručivši "ili tako ili nikako", ali su im korisnici mreža jasno stavili do znanja da im više ništa ne veruju, jer ne znaju ni ko se nalazi na njihovoj listi, a ni kakav politički program zastupaju, ali i da im žestoko zameraju što napadaju neistomišljenike kao neprijatelje.

- Ili tako ili nikako! Ovu listu podržavaju svi ljudi koji smatraju da su pravda, odgovornost i znanje ključni za razvoj društva. Da, biće ljudi koji o nekim stvarima imaju drugačije mišljenje od nas, ali ne dajte da to iskoriste protiv nas da nas zavade. Ujedinjeni smo oko suštine - napisali su na profilu "Blokada FON" pored fotografije na kojoj se poziva na bezuslovnu podršku studentskoj listi.

Međutim, dočekali su ih komentari koje verovatno nisu očekivali, poput:

- Za vas su svi koji imaju drugačije mišljenje zlonamerni? Napadati neistomišljenike kao da su neprijatelji, znak je da ste potpuno pogrešno razumeli koncept demokratije, ali i govori koliko ste nesigurni u ono što radite. Sve dok ne budete imali mentalnu veličinu da dozvolite svakom da izrazi svoje mišljenje, iako vam se ono ne dopada, u ovoj zemlji će vladati jednoumlje, bez šanse za napredak.

- Pobrkali ste vi nešto i to debelo. Pa nije vam ovo Severna Koreja, osvestite se.

- Meni je u redu ako ne mogu imena sa liste da se objave, ali je l ima neki program, platforma kako će se nastupati? Studentska lista ako odnese većinu onda će dati i Vladu. Sa kojim programom se izlazi? Osim što valja Vučića srušiti valja i državu voditi i isčupati iz ovog ambisa.

- Sinko, nemate program ni ideju, nemate ljude, ni lica, krijete se iza foskula i manekenskih obećanja. Malo je to glupo za podršku bar kod ljudi koji imaju kritičko misljenje.

- A šta je plan i program te liste? Na koji vremenski period planirate da ta lista "bude na vlasti" ? Ko su ljudi koji će da budu u vladi, rešavaju problem NIS-a, problematičnih odnosa, ugovora sa Kinezima... - napisao je jedan korisnik.

- Ujedinjeni jesmo za bolje društvo, bezuslovno nema ništa dok ne vidim listu, ali lista je najmanji problem. Problem je motivisati narod da nakon svega toga bude bolji. Znači pobeda na izborima nije kraj, nego tek početak borbe, koju nikad kao civilizacija nismo dobili…

