- Iako nas čekaju brojni izazovi, Srbija ostaje posvećena naporima da proširenje EU ostane jedan od prioriteta, a ne sporedna tema - istakao je predsednik Aleksandar Vučić.

On dodaje da očekuje da će Proces Brdo-Brioni doneti jasne zaključke, pošto samo iskrenost i doslednost u pristupu svih strana donose procesu trajnu održivost i poverenje zemalja regiona.

- Uveren sam da širenje Unije treba da ostane jasno upisano u agendu Zapadnog Balkana i da otvorene perspektive članstva u EU predstavljaju snažan pokretač reformi, dolazak novih investicija i ekonomskog rasta - istakao je on, i zaključio:

- Na tom putu, Srbija će uvek biti pouzdan i odgovoran partner EU.

