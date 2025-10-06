Slušaj vest

Raskrinkana je još jedna blokaderska laž! Naime, Vladimir Nikolić objavio je na društvenoj mreži Iks da je kod Beške pala cela konstrukcija na put.

- Beograd-Novi Sad. Na 4,5 km od Beške, pala cela konstrukcija. Upravo se ljuljala dok sam prolazio, i pala čim sam prošao. J**em ti ovaj Ćacistan, nisi nigde više bezbedan - napisao je on.

Ovo je brže-bolje podelio Dobrica Veselinović iz Zeleno-levog fronta, pripadnik blokaderske opozicije, uz reči: "Korupcija ubija".

WhatsApp Image 2025-10-06 at 11.51.02 AM.jpeg
Foto: Printscreen/X

Međutim, istina je sasvim drugačija. Kako je objasnio jedan od prolaznika, konstrukciju je oborio kamion.

Nije tačno! Sedim u kolima ispred znaka više od dva sata. Kamion je prošao, probio bankinu i oborio celu konstrukciju - objasnio je korisnik pod imenom Marko Živković.

WhatsApp Image 2025-10-06 at 11.51.02 AM (1).jpeg
Foto: Printscreen/X

Ovim je u vodu pala još jedna podmetačina blokadera, koji pokušavaju da Srbiju predstave kao zemlju korupcije zbog koje padaju konstrukcije. Srećom, u laži su kratke noge, pa se istina brzo otkrila.

Screenshot 2025-10-05 215116.png
bloakderi.jpg
Screenshot 2025-10-06 093631 copy.png
PEti Oktobar 21321.jpg

