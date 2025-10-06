Slušaj vest

- Zabrani, uhapsi, ukradi, slaži, .. to je jedino što zna presvučeni “demokrata” Dragan Đilas, novi blokaderski šef. Kad ne može da nas pobedi, a on poseže za tim svojim “moralnim” principima. Nameštao je sudije da bi hapsili njegove političke neistomišljenike i zabranili SNS, koju ni u najluđim snovima ne može da pobedi. Džaba sve. Narod jako dobro razume. Narod neće lopove! Narod neće Đilasa - napisao je Miloš Vučević na društvenoj mreži X.

