Ivana Ramić, bivši portparol Okružnog suda u Beogradu, inače osnivač neformalne grupe "Odbranimo struku" jedan je od sudija koji donosi presude u predmetima koji se tiču onih u čijim protestima lično učestvuje, što je prema rečima našeg sagovornika iz pravosuđa skandalozno i veliki presedan. Prema njegovim rečima, umesto da bude nepristarna i sudi na osnovu dokaza, ova sudija donosi odluke na osnovu političkih stavova.

- Danas već svi otvoreno znaji i niko se i ne trudi da prikrije, da postoji jedan jasno profilisan deo sudstva koji ne sudi na osnovu zakona, nego na osnovu političkog uverenja, lične ideologije i pripadnosti krugovima koji svoju snagu ne crpe iz pravne struke nego iz aktivičkih, stranih i dobro plaćenih mreža. Slučaj sudije Ivane Ramić, portparola iz doba reformisanog "demokratskog pravosuđa", pionira USAID edukacija i jednog od osnivača neformalne grupe "Odbranimo struku" samo je jedan u nizu primera koji pokazuje šta se događa kada sudnice preuzmu ljudi koji pravdu ne vide kao dužnost, neko kao alat za ispunjavanje stranih interesa - tvrdi sagovornik iz samog vrha pravosuđa.

Nasilje blokadera

Sudija Ramić, kako podseća, donela je oslobađajuću presudu studentu Dimitriju Radovanoviću, momku koji je, učestvovao u napadu na policiju tokom nasilnih protesta u decembru 2023. godine. Navodi i da postoje video-snimci na kojima se jasno vidi Radovanović kako kao učesnik protesta baca motke na policijske službenike.

- Apelacioni sud je tu presudu potvrdio, što nije iznenađenje imajući u vidu da se radi o veću koje u javnosti već nosi etiketu „veće blokadera“ - dodaje naš sagovornik.

Prema njegovim rečima, dodatni problem predstavlja i to što ne postoje mere odgovornosti jerj "teško da bilo gde mogla da se donese odluka koja je u suprotnosti sa materijalnim dokazima", a da za to ne postoji nikakva odgovornost.

- U sistemu u kom sudija, poput Ivane Ramić, ima politički stav jači od pravne savesti, i u kojem već postoji ideološki narativ u koji se odluka mora uklopiti, taj isti snimak postaje nebitan. Činjenica, i ono što jeste sporno jeste da Ivana Ramić ne samo što učesnica javne podrške protestima, i što se pojavljivala u medijima koji sistematski zastupaju opozicione interese i što je svojim potpisom stala uz zahteve onih koji su na ulici pravili haos, nego je i osnivač neformalne grupe "odbranimo struku". Inače, "odbranimo struku" je vaninstitucionalna samoorganizovana grupa ideološki ostrašćenih sudija i tužilaca koji su u više navrata, posebno poslednjih meseci, pokušali svoje interne stavove i proizvoljno tumačenje zakona u javnosti da predstave kao merodavan pravni standard, iako su ti stavovi često u suprotnosti ne samo sa zdravim razumom, već i sa realnim kontekstom u kome se pravo primenjuje - objašnjava sagovornik Kurira.

On navodi i da profesionalna biografija sudije Ivane nije garant nepristrasnosti, već upravo suprotno.

Palata pravde

- Ivana Ramić, je bila portparol Okružnog suda u demokratskog režima, 2009. kada je urađena velika reforma sudstva i to tako da su sve politički nepodobne sudije i tužioci ostali na ulici. Potom je pionir među onima koji su znanje sticali na kursevima stranih agencija kao što je USAID, gde se kao temelji “moderne pravde” ne predaju Ustav i zakon, već se kao osnov odluka zasniva na političkim odlukama - navodi on razloge za ocenu njene profesionalnosti, tvrdeći da ove činjenice "bacaju senku na svaku odluku koju ona donosi" jer je, kako dodaje, njeno pravničko ponašanje već odavno "obojeno pripadnošću krugovima koji pravo tumače kroz prizmu dnevnopolitičkih potreba, a ne kroz ono što u zakonu zaista piše".

- Zato na žalost ne iznenađuje što u njenom čitanju zakona, student koji baca motku na policajca nije nasilan, već “politički proganjan”. Ne čudi što se umesto objektivnog sagledavanja činjenica dobija presuda koja prati narativ opozicionih medija, NVO krugova i političkih blokova koji odavno imaju interes da srpske institucije predstave kao nedemokratske, a svakog demonstranta kao potencijalnog disidenta - pojašnjava naš sagovornik.

Kao posebno opasnu on vidi činjenicu da se ovakvo ponašanje više ne doživljava kao izuzetak, već kao pravilo u formiranju odluka kod jednog dela pravosuđa u Srbiji.