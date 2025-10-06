Slušaj vest

Novinar Ivan Ivanović ponovo je udario po blokaderima i blokaderskoj opoziciji! Naime, on je na Iksu napisao da treba da predstave ideje, plan, program - ne opšta mesta, već konkretne predloge i rešenja.

- Studenti i opozicija: Dajte plan, program i ideje. Dajte da ove naše rasprave imaju neku svrhu,da spoznamo šta ćemo i kako ćemo. Ako narod zavoli ideju i program, imena nisu bitna. Pa kad režim opali “rafal” po njima, neće više moći da nanese štetu - napisao je on i dodao:

- Ne opšta mesta, već konkretni predlozi i rešenja. Počnite kampanju. Programom, ne imenima. Ovo je moja ideja. Glupa, taksistička, uličarska, kako god. Dajte sad nešto pametno i korisno.

Ivanović je to napisao uz isečak svog gostovanja u jednom podkastu, u kojem kaže:

- Ako mene pitaš, postoji samo jedna prava politika: hapšenja, lustracija i doživotna zabrana bavljenja politikom za određen broj ljudi. Zabrana SNS, SPS i SRS, zauvek i zatvorske kazne ili zabrana bavljenja politikom svima koji su bili članovi Glavnog odbora u ove tri stranke u poslednjih 20 godina.

On je zatim govorio i o gašenju RTS-a i pravljenju novog, i raspisivanje izbora za godinu do godinu i po dana "na kojima ovi neće moći da učestvuju jer će biti zabranjeni i pogašeni".

