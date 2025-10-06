"NE MOŽE ON DA OBAVI TAKO GADAN I PRLJAV POSAO, MORA NEKO PAMETNIJI" Vučić o snimku Bačulova ispod nadstrešnice: Za njega NI BRAT ROĐENI neće da glasa
Podsećamo, sinoć je u emisiji Hit tvit prikazan snimak Miše Bačulova, jednog od vođa blokadera, koji je nastao ispod nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu samo par sati pre tragedije.
Bačulov je jutros rekao da je snimak objavljen zato što se "Vučić boji njega", i otvoreno je zapretio predsedniku Srbije da se "neće izvući".
- Što se tiče gospodina Bačulova, ja sam mnogo uplašen, i on je izuzetno ozbiljan politički protivnik i sa svim sam saglasan što je rekao. Što nam on nije rekao da je bio ispod nadstrešnice, obično bi se hvalio. Ali pustite to na stranu, nije to bilo pitanje za njega, nego za druge je bilo pitanje što nisu pokazali snimke da je on bio ispod nadstrešnice - istakao je predsednik Srbije.
On je rekao još jednom da je uveren u nevinost Miše Bačulova.
- Uveren, naravno, ne isključujem mogućnost da grešim. Pa ko god bi organizovao nešto tako loše i opasno, uzeo bi nekog pametnijeg od njega. Ne možeš njega da uzmeš da ti obavi tako gadan i prljav posao, mora neko pametniji. Nadležni organi će utvrditi sve, rekao je Vučić.
Predsednik je kazao da je čudno to što dobar deo državnih organa ništa nije znao o snimku.
- Svakako će nadležni ispitati ulogu gospodina Bačulova. Da je neko hteo tako nešto da uradi, našao bi nekog pametnijeg. Ne mislim da je on u tome učestvovao. Meni je mnogo važnije ponašanje nadležnih državnih organa. Zašto nisu ispitani drugi aspekti, da li je neko prilazio objektu dan, dva ranije. Neka je teorija zavere, neka su svi ludi, ali ispitajte to. Zašto niste uzeli risivere i pogledali to. Da li je neko stavljao neke uređaje ili ne - rekao je predsednik.
Ističe da je to ozbiljan problem za nas u državi.
- Taj čovek meni nije interesantan, za njega u političkom smislu ni majka rođena neće da glasa. Za brata znam sa sigurnošću da neće da glasa za njega. To je jedna bezvezna priča, a suština je u tome - kako je moguće da mi to nismo znali, i ko je to krio 11 meseci - naglasio je Vučić.