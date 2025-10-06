Slušaj vest

On je prokomentarisao izjavu Merkelove da su Poljska i baltičke države indirektno isprovocirale rat u Ukrajini.

- Interesantno je da je gospođa Merkel to rekla u ovom trenutku. I zato je važno da sad budem ozbiljan. Gospođa Merkel, ne znam zašto je ovaj trenutak izabrala za te svoje reči, ali da je ona ostala kancelar, ja verujem da sukoba između Rusije i Ukrajine ne bi bilo. To je moje mišljenje. Zato što je dovoljno dobro znala uvek kolika je cena rata, kolika je cena sukoba i neumorno bi uvek i u svakom trenutku insistirala na rešavanju tih problema. Ovo otkriva i jednu drugu stranu koja pokazuje slojevitost problema i koja pokazuje da nije uvek stoprocentna krivica - kazao je Vučić.

