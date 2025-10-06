On je takođe izvređao 84 odsto građana Mionice koji su na prethodnim izborima glasali za Srpsku naprednu stranku, navodeći da su "zavedeni".

- Kad je bila organizacija "Student u svakom selu", iako je SNS na prošlim izborima imao 84 odsto glasova, ti studenti su dočekani lepo. Svako ih je saslušao, popričao sa njima, jer ti ljudi iz Mionice nisu nikakve ale, to su samo ljudi koji su zavedeni onim što vide - kazao je on.