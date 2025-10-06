Slušaj vest

Olja Bećković: "Tabloidi Vas napadaju da Vi niste nikakav student već član opozicione stranke..."

Vladimir Đorđević: "Ja sam član stranke Miloša Parandilovića!"

Olja Bećković: "Znači na listi se nalaze stranački funkcioneri koji su samo sklonili stranačka obeležja?"

Vladimir Đorđević: "Apsolutno!"

On je takođe izvređao 84 odsto građana Mionice koji su na prethodnim izborima glasali za Srpsku naprednu stranku, navodeći da su "zavedeni".

- Kad je bila organizacija "Student u svakom selu", iako je SNS na prošlim izborima imao 84 odsto glasova, ti studenti su dočekani lepo. Svako ih je saslušao, popričao sa njima, jer ti ljudi iz Mionice nisu nikakve ale, to su samo ljudi koji su zavedeni onim što vide - kazao je on.

Ne propustitePolitikaSUDSKO VEĆE BLOKADERA OSLOBODILO "STUDENTA" KOJI JE MOTKAMA NAPAO POLICIJU: Skandal u srpkom pravosuđu, pojedinci donose presude na osnovu politike a ne dokaza
WhatsApp Image 2025-10-06 at 12.16.35_f20753e4.jpg
PolitikaIVAN IVANOVIĆ ŽESTOKO UDARIO PO BLOKADERIMA: Pustite imena, dajte plan i program... ne opšta mesta, već konkretni predlozi i rešenja!
ivan.jpg
PolitikaRAZOTKRIVENA JOŠ JEDNA BLOKADERSKA LAŽ! Dobrica Veselinović objavio da je pala konstrukcija kod Beške uz reči "korupcija ubija", a ovo je PRAVA ISTINA
dobrica.jpg
PolitikaŠTA JE BAČULOV RADIO KOD NADSTREŠNICE NEKOLIKO SATI PRE PADA? Nekoga je nervozno zvao, tri dana pre tragedije govorio o RUŠENJU REŽIMA (VIDEO)
Miša Bačulov.jpg