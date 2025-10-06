Vladimir Đorđević, koga mediji Dragana Šolaka predstavljaju kao studenta, a zapravo je reč o funkcioneru stranke Novo lice Srbije Miloša Parandilovića, gostovao je sinoć u "Utisku nedelje".
Evo šta je rekao
PREDSTAVLJA SE KAO STUDENT, A FUNKCIONER STRANKE MILOŠA PARANDILOVIĆA! Na listi stranačke ličnosti koje su samo SAKRILE OBELEŽJA
Slušaj vest
Olja Bećković: "Tabloidi Vas napadaju da Vi niste nikakav student već član opozicione stranke..."
Vladimir Đorđević: "Ja sam član stranke Miloša Parandilovića!"
Olja Bećković: "Znači na listi se nalaze stranački funkcioneri koji su samo sklonili stranačka obeležja?"
Vladimir Đorđević: "Apsolutno!"
On je takođe izvređao 84 odsto građana Mionice koji su na prethodnim izborima glasali za Srpsku naprednu stranku, navodeći da su "zavedeni".
- Kad je bila organizacija "Student u svakom selu", iako je SNS na prošlim izborima imao 84 odsto glasova, ti studenti su dočekani lepo. Svako ih je saslušao, popričao sa njima, jer ti ljudi iz Mionice nisu nikakve ale, to su samo ljudi koji su zavedeni onim što vide - kazao je on.
1 · Reaguj
2