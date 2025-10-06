Slušaj vest

Izraelske vlasti su saopštile da su deportovale 171 aktivistu sa flotile koja je pokušala da uđe u Gazu, među kojima je i blokader sa FLU Ognjen Marković, ali i aktivistkinja Greta Tunberg.

U saopštenju se navodi da su aktivisti, članovi organizacije Globalna flota solidarnosti (Küresel Sumud Filosu), proterani iz Izraela u Grčku i Slovačku.

Prema dostupnim informacijama, među deportovanima se nalaze državljani Grčke, Italije, Francuske, Švedske, Poljske, Nemačke, Norveške, Ujedinjenog Kraljevstva, Bugarske, Litvanije, Luksemburga, Finske, Danske, Švajcarske, Srbije, Sjedinjenih Američkih Država i Austrije, među njima je i Ognjen Marković iz Srbije, prenose beogradski mediji.

Podsetimo, blokader Fakulteta likovnih umetnosti Ognjen Marković uhapšen je od strane izraelskih snaga prilikom pokušaja proboja pomorske blokade.

- Izraelske snage su upravo preuzele kontrolu nad brodom Adara, jednom od plovila u sklopu Sumud flotile koja je nosila humantiranu pomoć u Gazu. Na ovom brodu nalazio se i naš kolega Ognjen Marković - napisali su blokaderi sa Fakulteta likovnih umetnosti.