Potpredsednica pokrajinske vlade Sandra Božić objasnila je

Sandra je gostovala u emisiji "Euronews Srbija", gde je, između ostalog govorila i o gostovanju predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića u jučerašnjoj emisiji "Hit tvit" — o čemu se složila da su pojedine informacije koje je izneo zabrinjavajuće.

- Ovo je čini mi se jedan od njegovih onako najemotivnijih i najiskrenijih intervjua gde smo mi mogli da čujemo vesti i informacije koje su zaista, rekla bih, zabrinjavajuće, posebno ova da su delovi strukture bezbednosti radili protiv svoje države. Jer vi kad pogledate i tačno ono što je predsednik Aleksandar Vučić rekao, u prethodnih 11 meseci mi smo imali gotovo napad na svaku instituciju u našoj državi, u našem sistemu - rekla je na početku.

Sandra Božić Foto: Kurir Televizija

O napadu na Voždovcu

Potpredsednica pokrajinske vlade dotakla se i nedavnog napada na Voždovcu, kada ju je nepoznata žena napala u saobraćaju.

- Imali smo istog trenutka ime i prezime žene, jer sam ja bila dovoljno prisebna da zapamtim broj tablica na motoru. Istog trenutka je zaista policija odreagovala i identifikovala to lice, koje je u tom trenutku isključilo mobilni telefon kako ne bi moglo da bude locirano i nije bilo na adresi 24 sata. Nakon toga je procesuirana jer se verovatno desio momenat u kojem se savetovala sa advokatom šta da radi ili je shvatila verovatno zapravo težinu onoga što je učinila - rekla je Božić.

Ona se osvrnula na čitav tok incidenta.

- Incident se dogodio u momentu kada sam ja izlazila i isparkiravala se hodom u nazad, što bi rekli, iz jednog dvorišta i žena je na motoru bila. Ja nisam još uvek sigurna da sam ja uopšte mogla na bilo koji način da je ugrozim. Ali i da jesam, ja sam se u tom trenutku, pitajući šta se desilo, izvinila i unapred i pitala da li je dobro, ničim je nisam povredila, ali da sam mogla. I tu se završilo otprilike na verbalnom sukobu gde ona meni, naravno na političkoj osnovi, u momentu kada me prepoznala, zaista rekla na najgnusnije moguće stvari. Pritom sam i ja u tom trenutku videla da imam posla sa unezverenom ženom koja psihički očigledno nije stabilna i ja sam se odvezla u svom pravcu - ističe potpredsednica pokrajinske vlade i dodaje:

- Usput videla motor i zapamtila tablice. Vrag je znao zašto mi je to bilo potrebno, očigledno. Stala sam da se uključim u sledećoj raskrsnici u saobraćaju. Ona me tu sustigla i izudarala prvo auto. Meni je otvoren prozor ostao nakon razgovora tog prvobitnog sa njom. Tu je pokušala da me udari. Desilo se da sam ja nju odgurnula kako bi se odbranila. I u tom trenutku mi je počelo da prosto lomi ruku i tako dalje - objasnila je Sandra Božić.

Podelila je i fotografiju povređene ruke nakon napada:

Kako je nakon napada opisala Božić, zabolelo je što ju je napala žena, i pritom uputila pogrdne psovke.

- Ova ruka će proći, to nije sporno. Nadam se da će nadležne institucije odraditi svoj deo posla. Ja na ovome neću stati i svojim primerom moram da apelujem da sudstvo i tužilaštvo odradi svoj deo posla. Ona me je udarila prvo šakom u lice, kreću pokušaji da me počupa za kosu, uhvatila je moju ruku, ovu koju sada ne mogu da vam pokažem jer je u zavoju - rekla je tada.

Žena dovedena u policiju

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu identifikovali su i doveli u policijsku stanicu Voždovac V.A. (49), koja je, kako se sumnja, na Voždovcu 01. oktobra verbalno, a potom i fizički napala potpredsednicu Pokrajinske vlade Vojvodine Sandru Božić.

Sumnja se da je V.A., koja je bila na motociklu, prvo verbalno napala oštećenu, a potom je fizički napala i povredila joj ruku.

Sandri Božić pomoć je ukazana u KBC Bežanijska kosa, a policija je o događaju obavestila nadležno tužilaštvo po čijem nalogu postupa u rasvetljavanju svih okolnosti.