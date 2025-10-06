Slušaj vest

Prošlo je 25 godina od petooktobarskih promena, događaja koji je za mnoge građane Srbije predstavljao istorijski preokret. Tog 5. oktobra 2000. godine hiljade ljudi iz svih krajeva zemlje slile su se Beograd, odlučne da s vlasti uklone Slobodana Miloševića.

U razgovoru u emisiji "Ni 5 ni 6" na Kurir televiziji, a koji je protekao u atmosferi prisećanja na ključne događaje vezane za ovu godišnjicu, član Glavnog odbora SNS Siniša Vučinić, Marko Lopušina, novinar i publicista, Trivun Ivković, nekadašnji upravnik KP doma "Sremska Mitrovica" i Milorad Munikravić, bivši član Jedinica za specijalne operacije, izneli su svoja sećanja o bivšem predsedniku i danima koji su prethodili njegovom svrgavanju.

Vučinić o upoznavanju sa Slobodanom Miloševićem

Vučinić je izneo svoja sećanja na susrete sa Slobodanom Miloševićem i trenutke kada je, kako je rekao, stao u odbranu tadašnjeg predsednika. Najpre je opisao svoje prvo poznanstvo sa Miloševićem i utiske iz susreta:

- Slobodana Miloševića poznavao sam od 1987. godine, bio sam vrlo mlad i srećan što sam ga upoznao. Vodio sam studentske proteste iz studentskog grada protiv Stambolićeve klike u korist Miloševića. Bila mi je čast da spasimo ustav koji je Srbiju razdelio na tri dela. On je lično izrazio želju da me upozna.

Prisetan i detalja sa jednog od susreta, Vučinić je rekao:

- Bio sam ushićen, srećan. Mislio sam da se ljudi šale sa nama, bio je neki crni audi, rekli su mi da sednem pozadi. Nisu mi rekli gde idemo. Jedan od njih rekao mi je da idem na fino mesto, ja sam i verovao. Video sam gde će auto da ide, tamo me je sačekao pokojni Senta na vratima i rekao mi imaćeš sastanak. Čekao sam nekih desetak minuta, predsednik Milošević je izašao i prišao kao da se znamo hiljadu godina. Video sam tu oštrinu, dobrotu... Rekao je "Uđi da popijemo nešto, mi smo sad drugari".

Vučinić je podsetio i na okolnosti oko povratka nekih članova porodice Milošević:

- Marija Milošević i ja smo zajedno otišli 29. juna, a Mira je otišla tek 2003. godine. Ja sam obezbedio Marijin povratak iz Crne Gore u svoju kuću u Požarevcu i drago mi je što sam to uradio.

O Jedinici za specijalne operacije

Sa druge strane, u razgovoru je učestvovao i Milorad Munikravić, koji je ocenio ulogu formacije Jedinice za specijalne operacije u ratnom periodu:

- Jedinica za specijalne operacije bila je borbena formacija koja nije bila samo puka jedinica, već jedan koncept aktivnosti srpskog naroda. Kada je povezuju sa Slobodanom Miloševićem kažu da smo bili pretorijanska garda. Jedinica za specijalne operacije je imala velika dostignuća, ali najveće je to što je 5. oktobra i onih dana kada je bio projetkovan krvavi građanski rat u Srbiji sprečila taj isti građanski rat.

Vučinić je u daljem izlaganju ponovio tezu o sprečavanju građanskog rata i objasnio okolnosti oružanog sukoba u kojem je, kako tvrdi, učestvovao:

- JSO je sprečio građanski rat. Lično sam dobar sa rukovodiocima, kad smo imali oko hapšenja, Legija je došao i pozvao me, rekao je "Nemojte tako da pretite". Došao je pošteno, Legija je došao da arbitrira i da smiri stvari. Oni su zapucali preko kapije i hteli su sve da nas pobiju. Već je bio u penziji, ali imao je autoritet. Marija i ja smo pucali jedini te večeri. Ja sam pucao u one koji nisu imali obeležje policije, iz kalašnjikova. Marija je pucala u pravcu Čede Jovanovića. To je bio zemunsko-surčinski klan, dvoje je ranjeno. Oslobođen sam jer sam dokazao da sam ja napadnut.

Vučinić je dalje izneo kako je reagovao u trenutku napada na Miloševića:

- Milošević je bio tu. Napali su prvo njega. Prvi metak je opaljen, prošlo je 30 cm od njegove leve butine. Mogao ga je tad ubiti. Rekao sam mu da uđe, onda sam ja otvorio vatru. Sa mnom su bili moji prijatelji, njih 40 do 50. Oni su svi oslobođeni jer sam i ja kao kolovođa oslobođen. Zvao sam ih da pomognu da ga ne ubiju.

