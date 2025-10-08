Navršilo se 25. godina od 5. oktobra 2000. kada se dogodila istorijska smena vlasti koja je označila kraj političke aktivnosti bivšeg predsednika Slobodana Miloševića.

U emsiji "Ni 5 ni 6" na Kurir televiziji, gosti Trivun Ivković, nekadašnji upravnik KP doma "Sremska Mitrovica", Marko Lopušina, novinar i publicista, Milorad Munikravić, bivši član Jedinica za specijalne operacije i Siniša Vučinić - član Glavnog odbora SNS, govorili su o svojim sećanjima na pomenutu godišnjicu, odnosima i iskustvu stečenom kraj Slobodana Miloševića i posledicama nastalih usled bliskosti sa bivšim predsednikom.

Marko Lopušina je ocenio Miloševićev karakter i političku ulogu:

- Milošević je bio otvoren čovek, human. Imao je manu, bio je čovek kancelarije, komunista. Verovao je svojim saradnicima, a oni su ga obmanjivali. Kasnije kada je počeo da gubi upotrebljavao je nacionalizam, a loše je igrao sa Amerikancima, jer nije shvatio da je raspad Jugoslavije pokrenula Nemačka. Mi u Beogradu nismo shvatili da je počeo rat između Amerike i Nemačke.

Trivun Ivković takođe je govorio o Miloševiću iz svog ugla:

- Kod Miloševića kad sam bio, on ni blizu nije onakav kako su ga predstavljali. On je bio human čovek, malo mekan. Sto puta sam rekao "Predsedniče, hapsite to". On bi mi odgovorio "Neka, to će narod videti". To što je bio mekan došlo je glave i meni kao upravniku Kazneno popravnog doma i svima koji su stradali posle njega. Tu noć Sloba priznao da je izgubio izbore, mene ujutru hapse.

Ivković je dodao:

- Hapsili su sve njegove ljude. Nije trebalo da prizna da je izgubio. Imao je on svojih propusta, imao je on svojih mana, ali je imao i ono što drugi nemaju, napravio je državu srpskom narodu, napravio Republiku Srpsku, spasao taj narod od progona i ubistva.

Zaključio je porukom o posledicama:

- Bio je tu, stradao i izgubio glavu zato što je branio srpstvo i što je branio državu. Isto to, sad samo malo pogledajte, dešava se i sad. Treba im Srbija, tako je bilo. Slobina glava, a njima je trebala Srbija.

