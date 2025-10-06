Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je predsedniku stranke SRCE Zdravku Ponošu o tome zašto ga je Marko Rubio zvao u Njujork, tokom koje posete su imali razgovor

- Što se tiče gospodina Ponoša, to on je valjda na "ti" sa mnom verovatno, zato što sam mnogo mlađi od njega i te nervozan si, te ovakav si, te onakav si. Nek' narod vidi ko je nervozan. Mi smo imali tri teme, a dotakli smo se četvrte - rekao je. 

Kako je istakao tri teme su bile: strateški dijalog između Srbije i Amerike, sankcije nisu.

- Treća velika tema su bili regionalni odnosi i ja sam pomenuo i kratko su reagovali na Čarlija Kirka i Evropsku uniju u dve rečenice. I sad mislite da su oni nešto znali šta je bilo na sastanku ili ne, nego izmisle tako budalaštine i onda vam dođu, a kaži majke ti šta je bilo jer smo sedeli u kafani i smišljali zvao ga Marko Rubio da ga nešto riba ili ne znam šta.Tako sa mnom niko na svetu ne razgovara, niko na svetu. Ne zna šta će sa sobom, odluci. Vide da je sve propalo, samo ne zna kako to da javi - dodao je. 

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i američki državni sekretar Marko Rubio razgovarali su u Njujorku o produbljivanju partnerstva između dve zemlje, saopštio je Stejt department.

Kurir.rs

