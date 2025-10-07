Tokom 11 meseci izvršen je udruženi udar na državu i njene institucije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u svojoj ispovesti izneo tvrdnju da je postojao plan državnog udara i da su mnogi ključni mehanizmi države bili pod udarom od pravosuđa, preko policije, do medija. Ko su akteri i motivi u planiranoj obojenoj revoluciji i koliko je država bila ranjiva, tema je o kojoj su govorili gosti emisije "Usijanje" na Kurir televiziji, Darko Obradović, Centar za stratešku analizu, Zoran Spasić, predsednik Centra za bezbednosnu i međunarodnu politiku i Milan Petričković, profesor na FPN.

Darko Obradović: O ispovesti predsednika i zaveri protiv države

- Sada je svima jasno da je postojala zavera protiv njega lično i demokratije građana Srbije. Akcija je vođena iznutra, iz samog sistema, u kombinaciji sa delovanjem spolja, gde je hunta iz senke u jednom trenutku trebalo da nametne novu realnost i postavi nove pijune, sve kroz direktan udar, zaveru i plan protiv predsednika Vučića i njegove porodice. Govorio je o opasnim stvarima i zato to nazivam ispovešću - rekao je Obradović.

Foto: Kurir Televizija

Obradović je istakao da se formirao čitav niz društveno-političko-ekonomskih operacija, čiji je cilj bio da se u jednom trenutku stvori privid stvarnosti:

- Da taj podli poduhvat izgleda kao društvena realnost koja se dogodila zbog pada nadstrešnice, a da su računali na spremnost, još nakon Ribnikara bi krenuli u istu operaciju.

Govoreći o veteranima koji su se pojavili na protestima, Obradović je poručio:

- Vojska Srbije ima tradiciju narodne vojske, one koja je nastala iz naroda i nikada nije bila elitistička stvar našeg društva. Ta veza naroda i vojske u Srbiji je apsolutno neraskidiva. Niko nije mogao da je pokida niti da kompromituje vojsku kao instituciju. Napad na vojsku mogu predvoditi samo neodgovorni političari.

Milan Petričković: Vrednosno razrušavanje je mreža operativnih radnji

Milan Petričković istakao je da ovakav projekat ne može da se realizuje preko noći.

Foto: Kurir Televizija

- Imamo čitav jedan sistem mreže i nešto što se priprema na različitim nivoima. Vrednosno razrušavanje, pojam koji je predsednik upotrebio, veoma je bitan. To je vrsta prethodnice i postoji u svim operativnim radnjama kada treba da dođe do prevrata. Mislim na obrazovni sistem, nevladine organizacije, strane obaveštajne službe i interesne centre. Mislim i na određene medijske kuće.

Petričković je naveo da sada postaje jasnije ono što su mnogi ranije smatrali preuveličavanjima:

- Ako sada napravimo paralelu, bilo je onih koji su govorili da su to neozbiljne kvalifikacije, da su to mladi ljudi koji studiraju. A ovo što smo čuli su kockice mozaika. Sećam se odlično kada su govorili kako da se povuče masa. Postojale su određene grupe iz Novog Sada, Kraljeva i drugih sekcija koje su bile. Pojavile su se i informacije da su stizale ekstremne grupe spolja, iz Hrvatske, ali i iz Crne Gore.

Prema njegovim rečima, reč je o veoma opasnom pokušaju bušenja unutrašnjih sistema, posebno ako se uzmu u obzir segmenti od značaja.

"POSTOJALA JE ZAVERA PROTIV PREDSEDNIKA I DEMOKRATIJE" Gosti Usijanja reaguju na Vučićev intervju: Glavna meta im je bio on, a njegova mudrost je spasila držvu! Izvor: Kurir televizija

- Nikoga ne rehabilituje mahanje indeksom. Imamo i studente među glumcima, odnosno one koji mašu indeksima, a nisu studenti. Imamo i one trećeg doba koji imaju pojam građanina. To su alati kojima se pokušava da se zavara logički kontinuitet. Kada se kaže student, misli se na zaštićenost, a iza toga se krije mnogo toga.

Zoran Spasić: Napad na pristojne i normalne ljude

Zoran Spasić, ocenio je da je glavna poruka predsednika Vučića bila da su napadnute sve vrednosti ove države, pre svega pristojni i normalni ljudi.

- Videli smo na šta su bili spremni, da sprovedu krv u obojenu revoluciju i da spale celu zemlju kako bi nasiljem došli na vlast - rekao je Spasić i dodao:

- Predsednik Vučić je u svom izlaganju bio potpuno jasan, sve će da se istraži i sve će se u narednom periodu obelodaniti, ko i zašto je sve ovo rađeno. Glavna meta im je bio predsednik, a upravo zahvaljujući njegovoj mudroj politici ova država je sačuvana.

Foto: Kurir Televizija

Spasić je istakao da je "kod njih sve lažno", misleći na organizatore i one koji potenciraju nemire u Srbiji.

- Ljudi nenormalno lažu, po cenu da se napravi ogromna šteta državi. Sve ovo vreme trče kod stranaca i to ne kriju. Hvale se kako su bili u Evropskom parlamentu dok je hrvatski poslanik pljuvao po našoj zemlji. Ustali su i aplaudirali.

Govoreći o simbolima koji su zloupotrebljeni tokom protesta, Spasić je istakao:

- Neko je pokušavao da zloupotrebi termin student, ali i termin veteran. Znamo da su oni koji žele da uče izbačeni sa fakulteta i nalaze se u Pionirskom parku jer im neko nije dao da ostvare osnovno pravo, pravo na obrazovanje.

