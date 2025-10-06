Kada je u pitanju situacija na Kosovu i Metohiji i težak položaj Srba i drugih ne-Albanaca, Đurić je dodao da sve sagovornike detaljno informiše o jednostranim i eskalatornim potezima prištinskih vlasti, koje za cilj imaju zastrašivanje i otežavanje života Srba na KiM, kao i da očekuje da i UNMIK i druge međunarodne organizacije pomognu i ohrabre Srbe da izađu na predstojeće izbore i povrate kontrolu nad lokalnim institucijama u najvećoj mogućoj meri.