Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski, otvorila je danas Međunarodnu konferenciju o starijim osobama „Stariji ljudi: resurs za razvoj društva“ i tom prilikom istakla da je najveće bogatstvo koje nam stari pružaju znanje, isjkustvo, mudrost i zrelost.

"Moramo biti tamo gde su naši stari, gde su naša deca, gde su naše porodice. Veliko mi je zadovoljstvo što danas imam priliku da u ime Vlade Republike Srbije učestvujem i otvorim ovu značajnu međunarodnu konferenciju posvećenu našim starima.

Šta ćemo mi činiti kada ne bude bilo naših starih i ko će nastaviti kontinuitet njihovih darovitosti, veština, talenata, zanata i svega onoga što su stvarali i na čemu su radili? I zapravo, najveće bogatstvo koje nam stari pružaju jeste znanje, iskustvo, mudrost, zrelost. Bez obzira na godine, uvek puni ljubavi, uvek spremni da prenesu svoj talenat i ono što njih najviše brine jeste da li će biti generacija koje će oni učiti svojim veštinama koje su oni za života stekli.

Starost ne znači kraj, već početak jedne nove faze. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja posvećeno je pripremi novog Zakona o socijalnoj zaštiti i sve proceduralne aktivnosti uveliko su u toku kako bismo novim zakonom omogućili bolje usluge u sistemu socijalne zaštite.

Uvođenje socijalnih penzija za najugroženije starije bez prihoda, povećanje iznosa novčane socijalne pomoći za staračka i samačka domaćinstva, prepoznavanje retkih bolesti kao osnova za pravo na dodatak za tuđu negu i pomoć, kao i jačanje lokalnih kapaciteta za pružanje usluga u zajednici.

Naš je cilj da deinstitucionalizujemo sistem socijalne zaštite zato što duboko verujemo da je porodica najbolji okvir i za dete i za baku i za deku.

Neka porodična Srbija bude najbolji čuvar i mladih i starih. Neka aktivno starenje bude plod angažmana svih nas koji učestvujemo u srpskom društvu.

Živelo iskustvo, živela zrelost i živele sve naše porodice", istakla je ministarka.