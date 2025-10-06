Slušaj vest

U Beogradu i Novom Sadu održani su protesti blokadera koji su kao povod naveli 6. oktobar za koji smatraju da treba da bude "dan promena". U Beogradu su se blokaderi okupili na Zelenom vencu ispred Agencije za sprečavanje korupcije, a nakon toga krenuli u protestnu šetnju do zgrade Specijalnog suda. U Novom Sadu okupljeni su blokirali raskrsnicu kod TC "Promenada".

Bloakderi su u Beogradu održali protest ispred Agencije za spečavanje korupcije i Specijalnog suda za organizovani krminal, tražeći, kako su naveli, ''da se ponovo donese zakon o lustraciji'' i da se raspišu izbori.

Uzvikivali su "hoćemo izbore" i pravili su buku pištaljkama.

Blokaderi su se okupili i na jednoj od najprometnijih raskrsnica u Novom Sadu kod Promenade, a kako su naveli, traže raspisivanje izbora i oslobađanje onih koji su pritvoreni tokom protesta u tom gradu u prethodnih 11 meseci.

Blokaderi su razvili i transparent "Pustite ih sve", a u govorima su naveli da Novi Sad pamti žrtve od 1. novembra, kao i da se stvari kojima su se nadali posle 5. oktobra 2000. nisu dogodile i da 6. oktobar treba da bude "dan promena".

I u Čačku je večeras održan protest pod nazivom "Promena počinje u Čačku", a skup je organizovala čačanska opozicija s glavnim zahtevom, kako su naveli, za raspisivanje izbora na svim nivoima.