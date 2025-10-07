Slušaj vest

Poslanici Skupštine Srbije počeće danas prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja za čiji je dnevni red predloženo 47 tačaka, a kao prva tačka predviđeno je razmatranje Predloga zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić zakazala je prvu sednicu sa početkom u 10.00 časova, a na dnevnom redu biće i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Na sednici će, takođe, biti razmatrane i izmene Zakona o planiranju i izgradnji, kao i Zakona o državnom premeru i katastru.

Poslanici pored ostalog treba da razmatraju i izmene Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027.

Takođe, na dnevnom redu je i Predlog zakona o informacionoj bezbednosti i izmene Zakona o sudskim taksama, kao i Predlog zakona o semenu i sadnom materijalu poljoprivrednog i ukrasnog bilja.

Na dnevnom redu je predviđeno i razmatranje više međunarodnih ugovora i sporazuma, među kojima i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Projekat unapređenja kvaliteta vazduha u Srbiji) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Poslanici će razmatrati i potvrđivanje Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Turske o saradnji u oblasti inovacija u naprednim tehnologijama, kao i Sporazuma o usvajanju harmonizovanih tehničkih pravilnika UN za vozila sa točkovima, opremu i delove.

Tu je i potvrđivanje Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje projekta modernizacije poreske administracije) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad B između Srbije i Evropske investicione banke.

Predviđeno je i potvrđivanje Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije za Zajam za politike (PBL) "Reforma sektora energetike i životne sredine u Republici Srbiji II", kao i posebni sporazum o finamsiranju Programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Republike Srbije i Francuske agencije za razvoj.

Među tačkama je i potvrđivanje Ugovora o garanciji plaćanja između Republike Srbije i Francuske agencije za razvoj, kao i Ugovora između Srbije i Međunarodnog biroa za izložbe o privilegijama i pogodnostima neophodnim za učešće na međunarodnoj priznatoj izložbi Ekspo 2027 Beograd Srbija.

Na dnevnom redu su i predlozi zakona o potvrđivanju Međunarodnog sporazuma o razmeni podataka u svrhu provere izjava o imovini, zakona o potvrđivanju Ugovora između Srbije i Narodne Republike Kine o sudskoj pomoći u građanskim i privrednim stvarima, kao i potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Mađarske o pravnoj pomoći u građanskim stvarima.

Takođe na dnavnom redu biće i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Turske o saradnji u oblasti obrazovanja, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Srbije, s jedne strane, i Evropske unije, s druge strane, o učešću Srbije u Programu jedinstvenog tržišta EU.

Vlada je podnela i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma kojim se uspostavlja Međunarodna organizacija za vinovu lozu i vino, sačinjen u Parizu 3. aprila 2001. godine i Protokola o izmenama i dopunama Sporazuma od 3. aprila 2001. godine kojim se uspostavlja Međunarodna organizacija za vinovu lozu i vino o premeštanju sedišta Organizacije, usvojen u Parizu 21. maja 2022. godine.

Predložen je i zakon o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Bugarske, Vlade Hrvatske, Vlade Mađarske, Vlade Severne Makedonije, Vlade Crne Gore, Vlade Srbije, Vlade Slovačke Republike i Vlade Slovenije o saradnji i koordinaciji u traganju i spasavanju u vazduhoplovstvu.

Vlada je uputila i Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Centralnoafričke Republike, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Republike Burundija o ekonomskoj saradnji.

Predviđeno je potvrđivanje Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Republike Maldiva o trgovinskoj, investicionoj i ekonomskoj saradnji, kao i Sporazuma između sa Vladom Republike Ekvatorijalne Gvineje o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji.

Predložen je i zakon koji se odnosi na sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom, Sporazum o saradnji u oblasti odbrane sa Centralnoafričkom Republikom, kao i sa Demokratskom Republikom Kongo.

Poslanici će razmatrati i potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i organizacije Multinacionalne snage i posmatrači o operaciji na Sinajskom poluostrvu, kao i potvrđivanju Memoranduma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kube o saradnji u oblasti poljoprivrede.

Na dnevnom redu su i sporazumi sa Jordanom o saradnji u oblasti odbrane, kao i sa Kraljevinom Esvatini i sa Ganom.

Takođe predložen je zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uspostavljanju zajedničkih kontrola na graničnim prelazima za međunarodni drumski saobraćaj Preševo (Republika Srbija) i Tabanovce (Republika Severna Makedonija).

Među tačkama dnevnog reda biće i dopuna Zakona o potvrđivanju Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, Predlog odluke o izboru članova Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije.