Vučević kaže da je izlaganje predsednika Vučića o sakrivanju snimaka i propustima bezbednosnih službi šokantno.

- Nismo znali da od strane tužilaštva nije obuhvaćen širi period pre pada nadstrešnice, što se snimaka tiče. Ja nisam razumeo takođe zašto je počišćena nadstrešnica 24 časa posle pada. Pri tome tužilaštvo naređuje da se očisti nadstrešnica u najkraćem roku, a ova opoziciona blokaderska strana to koristi za napad na Vučića, da je to urađeno kako bi se prikrili tragovi zločina. Njihovi ljudi koji su se pokazali kao deo istog sistema rade to da Vučić i SNS budu optuženi - rekao je on.

On ističe da je tada mislio da je to urađeno da se ne bi uznemiravala javnost, a da je to ustvari bio početak obojene revolucije.

Foto: Kurir Televizija

- Nažalost, jutros je preminuo Đuro Raca, on neće dočekati istinu oko pada nadstrešnice i pogibije njegovog deteta. Ali nadam se da će građani Srbije jednog dana čuti stvarno šta se desilo. To je bio savršen pad, da to padne jednovremeno, da se ne nakrivi ni na jednu stranu, nego da padne kao da je sam đavo došao da to obori. Mnogo čudnih okolnosti se dešavalo u Srbiji. Od pucnjave u Ribnikaru, pa zatim u Duboni i Orašju, pa nadstrešnice... Neverovatan niz nesreća, i naravno da imate ljude koji su spremni da svaku lošu stvar iskoriste - naglasio je predsednik SNS.

Dodaje da je korišćenje nesreća za širenje dezinformacija sramno.

- Ovde je ćacistan, sve će se srušiti, sve se nestručno radi... A to pričaju ljudi koji su uništili državu. Sve što su oni gradili, a malo toga su gradili, gradili su bez dozvola. Niko nije zapalio Portugal zato što je pala žičara i poginulo 16 ljudi. Ali niko u Lisabonu nije rekao sada mora sve da stane, sada ćemo da srušimo celu državu - naglasio je Vučević.

Na pitanje da li ćemo konačno doći do istine, on ističe da imamo kontrakretanje iz samog sistema, koji bi trebalo da utvrđuje činjenice.

Foto: Kurir Televizija

- Predsednik je u nedelju uveče hronološki sve izložio, i pravo je čudo da smo sačuvali državu. Imate čitav splet mehanizama koji se aktivira nakon svega ovoga. Ali mislim da smo dobar deo državnog aparata vratili građanima. Polako država zaokružuje svoj sistem. To naravno ne znači da ljudi nemaju pravo na svoj stav ili da neće biti izbora, ali mi ne možemo da izgubimo državu zato što neko hoće da zapali sve i dođe na vlast - kazao je on.

Naglašava da svi žele pravnu državu, i kaže da blokaderi koriste opšta mesta, a da na kraju ispliva politika.

- I dalje nismo videli ko je na blokaderskoj listi, šta misle o Kosovu i Metohiji, sankcijama Rusiji, saradnji sa Kinom. Oni hoće samo da sruše Vučića, i sve će biti idealno? A ne kažu ko bi ga zamenio. Da su pošteni pa da kažu da umesto Vučića treba da bude recimo Pera Petrović. Ali nemate ime, već samo gomilu laži i spinova, hejterske atmosfere. Evo sada govore da je pao znak, pa da je pala cirada, sve je katastrofa i ništa ne valja, sve mora da stane, hajde sve da zapalimo. Da zapale da dođu na vlast - rekao je predsednik SNS.

Država je opstala zahvaljujući građanima Srbije, kazao je on, i istakao da će 1. novembar biti gruba zloupotreba nesreće od strane blokadera.

- Biće tu performansa, sada imaju dileme ko će među njima da monopolizuje taj dan. Ovo nije Ukrajina, ovo nije 2014. godina! Nema Majdana u Srbiji, niti će se desiti. Nažalost, mislim da će neki biti spremni na nasilje, ali će policija i državni aparat biti spremni da zaštite sve građane. To je zadatak države i u to niko ne treba da sumnja - dodao je Vučević.

Foto: Kurir Televizija

O samitu Procesa Brdo-Brioni i učešću predsednika Vučića, Vučević ističe da je teritorijalni integritet Srbije uzurpiran 1999. godine, i da naravno sada zapadni svet ulazi u problem po pitanju narativa oko Ukrajine.

- Oni su sami sebe poništili i opovrgli sa svime što je urađeno na KiM. Interesantno je kako oni preskoče te komparacije i napomene vezane za teritorijalni integritet Srbije, i oni pričaju o nepovredivosti granica, a Kosovo doživljavaju kao završenu priču. I traže od nas da prihvatimo realnost, da se ne utapamo u mitovima. Oni nama stvarno ispiraju mozak tim pričama, da moramo da amputiramo deo svog tela da nam bude bolje, iako je zdrav. A kada pitamo što neko drugi ne amputira deo svog tela, oni kažu da to nije isto - rekao je predsednik SNS.

Naglašava da su mnogi koji sebe smatraju patriotama 5. oktobra rušili vlast u Srbiji, čime su stvorili uslove da se otcepi i Crna Gora, kao i da Albanci proglase nezavisnost.

- Mnogi ljudi iz patriotskih razloga učestvuju u nečemu što je kontra njihovih očekivanja. A to je zato što idealizuju državu. Misle da smo sutra u Prizrenu, da smo se našli sa Rusima na Dunavu, da smo se spojili sa RS. Oni ne razumeju geopolitičke okolnosti, i da se često ne donose najlakše ili najlepše odluke, već da se donose odluke kako bi se očuvala država - naglasio je Vučević.

Kaže da je veliki problem za naše društvo izraženi autošovinizam, koji se retko vidi u drugim društvima.

Foto: Kurir Televizija

- Ovde se ne priča ko je proterao Srbe iz Krajine, već je mnogima kriv Slobodan Milošević. To nije dovelo do proterivanja. Kao što kažemo za NATO agresiju, ali nisu nam Rusi pomogli. Pa nisu, ali nas nisu ni bombardovali! Pa oko NIS-a, pa nisu nam Rusi uveli sankcije. Naravno da oni igraju svoju igru. Mi često iskrivljujemo sliku, zato što se u nekoj ludačkoj potrebi opredeljujemo za nekoga, umesto da se opredelimo za sebe - kazao je on.

Vučević je dodao da mnogi žele da sruše Srbiju, zato što branimo međunarodno pravo i Rezoluciju 1244.

- Mi treba da imamo stvari koje su za nas osnovni principi, neka moralna i politička načela, i ne smemo se savijati poput lista na vetru. Politika doduše zahteva i taktičko razmišljanje i prilagođavanje datom momentu, ali postoje neki principi koji vas definišu. Ne možete preko noći promeniti mišljenje o nacionalnom suverenitetu ili vojnoj neutralnosti - naglasio je predsednik SNS.

Nenad Jezdić je pokazao lični integritet, dodaje on, i kaže da glumac nije blokader, ali nije ni za SNS.

- Ja bih voleo da je za SNS, ali nije. Čovek je patriota, i ima svoj stav, i pokazao ga je. I svi pričaju o Nenadu Jezdiću, a niko o onih 15 ljudi koji su dizali indekse, krvave šake. Upropastili su pozorište. Političke stavove nek iskazuju na trgu, to je vaše pravo, imate pravo na to, ali ljudi, ne plaća se karta u pozorištu da bi neko slušao političke stavove glumaca i režisera. Mi živimo u društvu u kom se nameće da vi kada imate svoj stav morate biti isključeni! To je pravi primer cancel kulture. Zabranjuje se snimanje, igranje, i preti se lustracijama. Ajde sada budite suprotnog stava. Zar nisu to pravi primeri te odvratne cancel kulture, i uvek prožete tim ekstremno levo liberalnim krugovima, koji zloupotrebljavaju desničare i patriote - dodao je Vučević.

Naglasio je da se mnogi danas kaju zbog učešća u prevratu 5. oktobra, i da su mnogi u tome učestvovali iz patriotskih pobuda, a da su potom gledali izručivanje srpskih heroja.

Foto: Kurir Televizija

- Ne možete rušiti državu, ona je iznad svake politike i stranke - naglasio je predsednik SNS.

Vučević je potom govorio o zakonu "Konačno svoj na svome", o legalizaciji, i ističe da veruje da će konačno biti rešeno ovo pitanje.

- Konačno imamo pojednostavljenu formu, nisku cenu. Sve je jednostavno i digitalizovano. Predsednik države je rekao da 4.800.000 objekata nije legalizovano u Srbiji, i to je ogromna brojka. Što se tiče današnje sednice Skupštine, nije problem kada u Skupštini padaju teške reči, već kada se bacaju suzavci i trudnice prskaju biber sprejom. Nije problem da se vode žestoke rasprave i da traju sednice koliko god traju - rekao je on.