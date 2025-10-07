"NAKON PRVOG IZLAGANJA NAPUSTIĆEMO SALU": Evo kakvu opstrukciju planira Novi DSS na današnjem zasedanju Skupštine
Predrag Marsenić, potpredsednik Novog DSS, kazao je danas pred početak jesenje zasedanje Skupštine Srbije da će koalicija NADA, koju čine Novi DSS i POKS učestvovati u današnjem zasedanju u "ograničenom obliku".
- Bilo je teško doneti odluku da li ćemo govoriti i učestvovati na sednici, ali po jedan predstavnik naše koalicije NADA će biti u sali, a nakon prvog izlaganja ćemo napustiti salu, jer nećemo ovoj vlasti da dajemo legitimitet. Mislim da je ovo način da ukažemo na probleme i izvršimo pritisak kako bi se sproveli fer i demokratski izbori - kazao je Marsenić na konferenciji za medije i dodao da je Novi DSS u dobrim odnosima sa obe frakcije POKS-a.
Podsetimo, poslanici Skupštine Srbije počeće danas prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja za čiji je dnevni red predloženo 47 tačaka, a kao prva tačka predviđeno je razmatranje Predloga zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima.
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić zakazala je prvu sednicu sa početkom u 10.00 časova, a na dnevnom redu biće i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju.
Na sednici će, takođe, biti razmatrane i izmene Zakona o planiranju i izgradnji, kao i Zakona o državnom premeru i katastru.
Poslanici pored ostalog treba da razmatraju i izmene Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027.
Takođe, na dnevnom redu je i Predlog zakona o informacionoj bezbednosti i izmene Zakona o sudskim taksama, kao i Predlog zakona o semenu i sadnom materijalu poljoprivrednog i ukrasnog bilja.