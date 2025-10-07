Slušaj vest

Predrag Marsenić, potpredsednik Novog DSS, kazao je danas pred početak jesenje zasedanje Skupštine Srbije da će koalicija NADA, koju čine Novi DSS i POKS učestvovati u današnjem zasedanju u "ograničenom obliku".

- Bilo je teško doneti odluku da li ćemo govoriti i učestvovati na sednici, ali po jedan predstavnik naše koalicije NADA će biti u sali, a nakon prvog izlaganja ćemo napustiti salu, jer nećemo ovoj vlasti da dajemo legitimitet. Mislim da je ovo način da ukažemo na probleme i izvršimo pritisak kako bi se sproveli fer i demokratski izbori - kazao je Marsenić na konferenciji za medije i dodao da je Novi DSS u dobrim odnosima sa obe frakcije POKS-a.

Podsetimo, poslanici Skupštine Srbije počeće danas prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja za čiji je dnevni red predloženo 47 tačaka, a kao prva tačka predviđeno je razmatranje Predloga zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić zakazala je prvu sednicu sa početkom u 10.00 časova, a na dnevnom redu biće i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Na sednici će, takođe, biti razmatrane i izmene Zakona o planiranju i izgradnji, kao i Zakona o državnom premeru i katastru.

Poslanici pored ostalog treba da razmatraju i izmene Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027.